5月18日至19日，中国—中亚峰会将在陕西省西安市举行。此次峰会是今年中国首场重大主场外交活动，在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义。各方普遍认为，中国—中亚峰会是中国同中亚国家立足国情和地区发展需要、顺应时代和国际形势发展作出的自主选择。峰会将总结中国与中亚国家关系发展历史和取得的成就，规划双边关系未来，推动中国与中亚携手构建更加紧密的命运共同体。

新型国际关系典范

驼铃声声，丝路绵延。中国与中亚山川相连，是永远分不开的邻居。地理的自然延伸让中国与中亚命运紧密相连。31年前，中国同中亚国家建交，双方关系开启了崭新的航程。31年来，中国同中亚国家始终秉持相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢的原则，政治互信不断深化，务实合作提质升级，国际协作走深走实，已经成为名副其实的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。

特别是近10年来，在习近平主席和五国元首的战略引领下，双方合力构建内涵丰富、成果丰硕、友谊持久的战略伙伴关系，取得一系列历史性、突破性合作成就，成为构建新型国际关系的典范。

当前，世界进入新的动荡变革期。中国同中亚国家睦邻友好，理念高度契合，命运息息相关，推进中国同中亚国家关系对双方和地区和平发展都至关重要。一直以来，中国与中亚国家尊重彼此根据本国国情选择的发展道路，在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，坚决反对外部势力干涉内政。中亚各国高度认可中国发展理念，一贯坚定支持和积极参与中方提出的重大主张与合作倡议。

面对严峻复杂的世界形势，中国和中亚国家依托双边和上海合作组织、亚信等多边平台，积极践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，不断建立健全安全合作机制，深入开展执法安全合作，清除“三股势力”滋生土壤，打击非法贩运毒品、武器弹药、爆炸物，打击跨国有组织犯罪，保障国际信息安全，打击非法移民、贩卖人口、洗钱、经济犯罪和腐败，有力维护了共同安全利益和地区和平稳定，让人民更加安居乐业，更有尊严，更有幸福感。

面对冷战思维、零和博弈甚嚣尘上，单边主义、强权政治逆流横行，中国同中亚五国共同捍卫多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，恪守联合国宪章宗旨和原则以及其他公认的国际法准则，坚决反对霸权霸道霸凌行径，维护各方正当权益和战略利益，促进了国际关系民主化，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

经贸合作成果丰硕

10年来，中国同中亚国家共商共建共享，共建“一带一路”在中亚地区取得了实打实、沉甸甸的合作成果，受到各方充分肯定和认可。乌兹别克斯坦塔什干国立东方大学副教授绍阿齐姆·沙扎马诺夫表示，“一带一路”倡议对乌兹别克斯坦来说具有战略意义，乌兹别克斯坦大力参与“一带一路”，有助于推动经济增长、改善基础设施，更有助于对接国际市场、促进出口发展。

在各方的共同推动下，中国与中亚经贸合作蓬勃发展。目前，中国已经是中亚五国的第一大贸易伙伴和主要投资来源国。2022年，双方贸易额超过700亿美元，同比增长约40%，创历史新高。中国从中亚国家进口农产品、能源产品、矿产品同比增长均超过50%，对中亚国家机电产品出口同比增长42%，中国与中亚跨境电商贸易额同比增长95%，近300家中亚企业入驻中国电商平台。哈萨克斯坦的骆驼奶、吉尔吉斯斯坦的蜂蜜、塔吉克斯坦的干果、土库曼斯坦的棉花、乌兹别克斯坦的车厘子……越来越多的中亚特色产品进入中国市场。

截至2022年底，中国对中亚五国直接投资存量近150亿美元，在油气采矿、加工制造、互联互通、数字科技等诸多领域落地大批合作项目。

在哈萨克斯坦，札纳塔斯100兆瓦风电、江淮汽车生产线、奇姆肯特炼厂现代化改造等大型战略项目，为当地经济社会发展提供强大助力；在吉尔吉斯斯坦，中吉合作的达特卡—克明输变电工程结束了当地电力资源分布不均、输送不畅的历史，中吉乌公路顺利通车，成为跨越高山、畅通无阻的国际运输大动脉；在乌兹别克斯坦，中亚第一长隧道“安格连—帕普”铁路隧道改变了上千万人的出行方式，当地人称赞道：“中国建设者用900天奋战成就火车900秒穿行大山的奇迹。”

一列列穿行欧亚大陆的中欧班列，一条条连点成线的铁路、公路、隧道，助力中亚各国产业升级、互联互通，也有力促进了亚欧产业链供应链通道畅通，给中亚各国人民带来了实实在在的利益。

人文交流共促情谊

在哈萨克斯坦最大城市阿拉木图，有一条以中国人民音乐家冼星海命名的街道——冼星海大道。相隔不远处，则是一条以哈萨克斯坦音乐家巴赫德让·拜卡达莫夫命名的街道。2019年，讲述两位音乐家患难之谊的中哈首部合拍影片《音乐家》上映，备受好评。

中国和中亚同属亚洲文明，近年来，双方通过加强交流互鉴推动相知相亲，人文交流合作不断走深走实，从互派留学生到联合考古，从互译图书到合拍电影……中国同中亚国家在文化、影视、教育、媒体、旅游等领域的合作结出累累硕果，让延续千年的友好情谊更加深入人心。

自2004年以来，中亚国家陆续开设13所孔子学院，下设24个孔子课堂。孔子学院和孔子课堂深受当地民众欢迎，经常一座难求。从学龄儿童到花甲老人，从商界精英到政坛新锐，在中亚国家，会汉语、懂中文成为新时尚。吉尔吉斯斯坦国立民族大学“一带一路”研究中心主任拉希德·尤苏波夫说：“加强了解和学习吉中两国历史文化，有助于民心相通。”

作为中国职业教育的国际品牌项目，鲁班工坊已经成为职业教育服务国际产能合作的技术驿站和促进中外人文交流、民心相通的重要载体。2021年，中方提出愿在未来3年帮助5国建设5所鲁班工坊，帮助中亚国家培养更多经济社会发展所急需的专业技术人才。2022年11月，中亚首家鲁班工坊在塔吉克斯坦首都杜尚别开张运营，进一步充实了中塔教育合作内涵，为当地青年提升学历层次和技术技能水平搭建了新平台。塔吉克斯坦技术大学校长库德拉特·达夫拉特佐达说：“鲁班工坊已成为塔中两国伙伴关系相互尊重以及有效合作的典范，我们从中获得了丰富的经验和深厚的情谊。”（经济日报记者 袁 勇）

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