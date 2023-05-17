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在丝路起点，中国与中亚将开启合作新时代

2023年05月17日15:23 | 来源：参考消息
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　　参考消息网5月16日报道 据俄罗斯《独立报》5月15日报道，中亚国家元首即将访问中国，出席中国－中亚峰会，并与中国国家主席习近平举行双边会晤。中亚各国领导人希望获得新的一揽子投资，中方也预告将共同签署重要政治文件。

　　报道称，中国－中亚峰会将在世界上最古老的城市之一西安举行，它是中国的古都，也是丝绸之路的起点。如今，中国视西安为北京与中亚各国合作的中心，此地集中了落实联合项目所需的科学、教育、物流、商业和其他方面的资源。

　　据专家预测，各国在峰会上将讨论“新丝绸之路”，尤其是连通各国的“中部走廊”（跨里海国际运输通道）和铁路货运的发展前景。专家们还注意到，越来越多的中欧班列以中亚为终点，这说明中国正不断夯实与该地区的经济往来。

　　报道称，峰会期间预计将签署新的“一带一路”项目的合作文件。

　　中国商务部宣布，北京希望以中国－中亚峰会为契机，巩固和发展贸易投资良好势头，推动中国－中亚经贸合作再上新台阶。

　　另据哈萨克斯坦《阿斯塔纳时报》网站5月14日报道，哈萨克斯坦总统托卡耶夫日前在接受中国国际电视台采访时表示，哈萨克斯坦与中国有着良好的经济合作。他将出席在西安举行的中亚－中国峰会。

　　托卡耶夫表示，他对即将举行的峰会抱有很高期望。这是自两国31年前正式建交以来的首次此类峰会。

　　哈萨克斯坦总统说：“中国在中亚地区发挥着越来越重要的作用，这是很自然的。我想我在中亚的所有同事都会同意我的看法，我们都从与中国的关系中受益。我们将尽最大努力促进这种合作。”

　　美国自由欧洲电台网站5月11日报道称，随着北京与中亚五国的商贸联系继续复苏，中国领导人习近平将于5月18日至19日在西安举行中国与中亚领导人的首次面对面峰会。

　　报道称，中国当前在中亚作出努力的背景是，中国寻求为其规模巨大的“一带一路”倡议注入新的活力。专家们说，随着中国的国内经济在重新开放后再次获得动力，北京正寻求向该地区发出一个象征性信号。

　　新加坡拉惹勒南国际研究院高级研究员拉法埃洛·潘图奇说：“这是一个明确信号，即中国对商业开放，中亚对中国开放。”

　　报道称，尽管疫情造成了影响，但整体而言，中国在中亚的经济足迹正不断扩大。截至2020年底，中国在该地区的投资总额达到约400亿美元。

　　在峰会召开之际，北京将始终聚焦于加强地区基础设施和连通性。

　　中国官员已经表示，此次峰会将展示北京与该地区迅速发展的贸易。中国外交部发言人汪文斌5月8日对记者说，此次峰会具有里程碑意义，将开启“双方合作新时代”。他还说，各国元首将共同签署“重要政治文件”，此次峰会将“擘画中国－中亚关系新蓝图”。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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