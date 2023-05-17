当地时间16日晚，约500名日本民众在东京日比谷公园举行集会，抗议者从国会议员到福岛县民，都在活动中纷纷表达了对于核污染水排海计划的强烈反对。

日本抗议者：核电站里的核污水因为处理有困难，就要排放到海洋里，我认为这就是双重标准。日常生活中大家都知道不能做的事情，日本作为国家来说也不应该核污水排海。

日本抗议者：我已经71岁了，核污水排海会影响子孙后代，我认为我们这一代人负有责任。核污水排海会破坏地球环境，因此我反对核污水排海。

在集会之后，抗议民众自发进行游行，从日比谷公园出发，历时约一个小时，途经日本东京电力公司总部大楼以及银座等繁华街区，表达对于福岛核污染水排海计划的反对和不满。

总台记者 何欣蕾：在现场，民众打出条幅，上面写着反对核污染水排放入海，并且喊着保护海洋、保护孩子、保护渔业的口号。大家希望通过这样的方式能够让日本民众更加关注福岛核污水排海的问题。

日本抗议者：福岛渔民也说过，福岛核事故之后，经过诸多努力终于渔业有了点起色，核污染水排海对福岛当地的灾后复兴会有负面影响，而且全世界的海洋是相连的，我认为核污水排海也会给其他国家带去麻烦。

日本抗议者：人们明确知道核污染水中有很多其他的放射性物质，我不认为可以把核污染水稀释之后排海，放射性物质自身会积存，放射性物质会在鱼类以及食物中积存。

日本抗议者：我认为核污染水排海是国际犯罪，核污水排海是绝对不行的。

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