新华社突尼斯5月16日电（记者潘晓菁）的黎波里消息：利比亚国民代表大会16日投票通过暂停法西·巴沙加的总理职务。

国民代表大会发言人阿卜杜拉·布莱希格在社交媒体发表声明说，国民代表大会16日以多数票通过暂停法西·巴沙加总理职务的决议，并委任财政部长乌萨马·哈马德履行总理职责。

声明中并未提及暂停法西·巴沙加总理职务的原因。

2022年2月10日，利比亚国民代表大会投票，选举法西·巴沙加为新总理，接替民族团结政府总理阿卜杜勒·哈米德·德贝巴。德贝巴表示，民族团结政府将继续执政至国家举行新的选举。利比亚再度出现两个政府并立的局面。

由于各种因素，原定于2021年底举行的利比亚议会和总统选举被无限期推迟。

自2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，而国民代表大会则与“国民军”结盟，与民族团结政府在利比亚境内形成割据对峙之势。在联合国斡旋下，利比亚冲突双方于2020年10月在瑞士日内瓦签署停火协议，并于11月在突尼斯举行的政治对话期间就“通往选举的路线图”达成一致。

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