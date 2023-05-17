新华社联合国5月16日电 中国常驻联合国副代表戴兵16日在联大审议中亚和平、信任与合作区议题时发言，表示中方愿同中亚国家不断拓展全方位合作，推动彼此关系再上新台阶。

戴兵说，中国同中亚国家始终秉持相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢的原则发展战略伙伴关系。中国-中亚峰会将于5月18日至19日在中国西安举行。这是中国与中亚国家着眼共同未来、构建更加紧密的中国-中亚命运共同体采取的重要行动，将开启中国中亚关系新篇章，为中亚国家各自发展和加强地区合作带来新机遇、新动力。中方愿同中亚国家一道，坚定捍卫《联合国宪章》宗旨和原则，践行真正的多边主义，推动树立共同、综合、合作、可持续的安全观，探索符合各国共同利益的安全和发展道路，共同建设中亚和平、信任与合作区，为促进地区和平稳定、繁荣发展作出贡献。

戴兵说，中国坚持睦邻友好，坚定支持中亚国家主权、独立、安全和领土完整，欢迎中亚各国增进政治互信，通过对话合作共同应对地区安全和发展挑战。中方反对外部势力以任何借口干涉中亚各国内政、制造混乱和动荡，让中亚地区沦为地缘博弈战场。中国将与中亚国家加大打击恐怖主义、分裂主义和极端主义“三股势力”。中方愿在上海合作组织、亚信等框架下，支持中亚国家加强边境管控与执法安全合作，预防和打击跨国有组织犯罪和网络犯罪，并加强在阿富汗问题上的沟通协作，共同维护地区和平与安宁。中国与中亚国家共建“一带一路”合作取得积极成果，中方将进一步提升与中亚国家经贸和投融资合作水平，打造现代化地区互联互通网络，扩大人员往来，畅通货物运输，拓展农业、新能源、电子商务、数字经济等领域合作，增进人文和地方交流，为区域合作注入强劲动力。

戴兵说，中方愿同中亚国家不断拓展全方位合作，推动彼此关系再上新台阶，为地区和世界和平稳定、发展繁荣作出新贡献。

(责编：燕勐、刘叶婷)