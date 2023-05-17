习近平对一艘中国籍远洋渔船在印度洋中部海域倾覆作出重要指示

要求立即启动应急响应机制 全力开展救援

进一步加强远洋作业安全隐患排查和风险预警

确保人民群众生命财产安全

李强作出批示

新华社北京5月17日电 5月16日凌晨3时许，蓬莱京鲁渔业有限公司所属中国籍远洋渔船“鲁蓬远渔028”在印度洋中部海域倾覆，船上39人失联，其中中国籍船员17人、印尼籍17人、菲律宾籍5人。截至目前，暂未发现失联人员，搜救工作正在进行中。

事故发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示，农业农村部、交通运输部和山东省要立即启动应急响应机制，核实情况，增派救援力量，协调国际海上搜救援助，全力开展救援。外交部和我有关驻外使馆要加强与当地相关方面联系，协调做好搜救工作。要进一步加强远洋作业安全隐患排查和风险预警，确保人民群众生命财产安全。

中共中央政治局常委、国务院总理李强作出批示，要求农业农村部、交通运输部抓紧协调有关方面力量全力搜救遇险船员，尽最大努力减少人员伤亡。要进一步加强海上渔船等安全管理，落实防范措施，确保海上运输和生产安全。

按照习近平指示和李强要求，农业农村部、交通运输部和山东省已启动应急响应机制，全力组织“鲁蓬远渔018”船、中远海运“远福海”轮等到达失联海域开展救援，另有相关救援力量正在赶赴失联海域。中国海上搜救中心将信息通报相关国家，澳大利亚等国海上搜救力量在现场搜救。外交部已启动领事保护应急机制，迅速部署驻澳大利亚、斯里兰卡、马尔代夫、印度尼西亚、菲律宾等国使领馆协调驻在国相关方面积极搜救。

(责编：燕勐、刘叶婷)