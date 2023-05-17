中国日报网宁波5月16日电（记者 高琳琳） 5月16日，第三届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会（以下简称“中东欧博览会”）在宁波揭幕。15日， “2023年中国有约国际媒体主题采访活动” 采访团走进宁波国际会展中心，提前探访参展商们的筹备工作。

在这里，采访团感受到了参展商们对本届中东欧博览会的期待和热情，以及对于中国市场潜力的看好。大家十分希望借助中东欧博览会的平台扩大自身影响，拓展销售渠道，并与来自中国以及中东欧国家的同行交流互鉴。

会展中心里，很多参展商还在为中东欧博览会的正式开幕做着最后的准备工作，他们当中有不少都是博览会的老朋友。来自保加利亚的参展商迪涅夫（Latchezar Dinev）就是博览会的“回头客”，自2014年第一次参展以来，他几乎每次都来，是绝对的博览会“常驻客”。

迪涅夫介绍说，他们的企业进入中国已经有十年的时间，再次参加中东欧博览会一定有原因的。他希望能够通过本届博览会寻找更多的经销商，拓展销售渠道，同时吸引更多的人了解他们的产品。

据悉，本次展会还首次设立了服务贸易版板块，聚集了中东欧国家旅游促进机构和艺术机构。迪涅夫也透露，他们也参加了服务贸易版板块的展示，希望通过该板块推动保加利亚发展成为一个旅游国家。

2023年是“一带一路”倡议提出十周年，在此契机下，中东欧博览会也持续聚焦“一带一路”在中东欧国家以及全球范围内的发展成果。迪涅夫也提到，“一带一路”倡议对于保加利亚和中国来说是互利共赢的，让双方对彼此有更多的了解，这点非常重要。

他以自身为例说，作为保加利亚企业或许并不了解中国，而中国对保加利亚和保加利亚企业的认识也不多，“一带一路”倡议则给双方提供了文化、贸易的交流沟通契机。这也让两国的民众更加了解彼此，更在不同国家和地区人民中间建立起更好的关系。

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