人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

【中国有约】第三届中东欧国家博览会提前探：参展外企期待更多新商机

2023年05月17日09:35 | 来源：中国日报网
小字号

　　中国日报网宁波5月16日电（记者 高琳琳） 5月16日，第三届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会（以下简称“中东欧博览会”）在宁波揭幕。15日， “2023年中国有约国际媒体主题采访活动” 采访团走进宁波国际会展中心，提前探访参展商们的筹备工作。

　　在这里，采访团感受到了参展商们对本届中东欧博览会的期待和热情，以及对于中国市场潜力的看好。大家十分希望借助中东欧博览会的平台扩大自身影响，拓展销售渠道，并与来自中国以及中东欧国家的同行交流互鉴。

　　会展中心里，很多参展商还在为中东欧博览会的正式开幕做着最后的准备工作，他们当中有不少都是博览会的老朋友。来自保加利亚的参展商迪涅夫（Latchezar Dinev）就是博览会的“回头客”，自2014年第一次参展以来，他几乎每次都来，是绝对的博览会“常驻客”。

　　迪涅夫介绍说，他们的企业进入中国已经有十年的时间，再次参加中东欧博览会一定有原因的。他希望能够通过本届博览会寻找更多的经销商，拓展销售渠道，同时吸引更多的人了解他们的产品。

　　据悉，本次展会还首次设立了服务贸易版板块，聚集了中东欧国家旅游促进机构和艺术机构。迪涅夫也透露，他们也参加了服务贸易版板块的展示，希望通过该板块推动保加利亚发展成为一个旅游国家。

　　2023年是“一带一路”倡议提出十周年，在此契机下，中东欧博览会也持续聚焦“一带一路”在中东欧国家以及全球范围内的发展成果。迪涅夫也提到，“一带一路”倡议对于保加利亚和中国来说是互利共赢的，让双方对彼此有更多的了解，这点非常重要。

　　他以自身为例说，作为保加利亚企业或许并不了解中国，而中国对保加利亚和保加利亚企业的认识也不多，“一带一路”倡议则给双方提供了文化、贸易的交流沟通契机。这也让两国的民众更加了解彼此，更在不同国家和地区人民中间建立起更好的关系。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部