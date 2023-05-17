国际在线报道（记者 王鲁平 黄蓉）：中国—中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行。国际在线记者就峰会及亚洲地区合作与发展等相关话题专访西安外国语大学俄语学院白俄罗斯语专业外籍教师达莎博士，达莎高度评价中国为促进中亚地区经济发展作出的重要贡献，并对本次峰会表示热切期待。

西安外国语大学俄语学院白俄罗斯语专业外籍教师达莎

达莎赞许称，中国始终坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，中国与中亚国家间的贸易与投资稳定增长，中国提出的共建“一带一路”倡议为中亚地区经济发展提供机遇，注入活力。

达莎告诉记者，她观察到中亚地区十分重视“一带一路”倡议框架下的交通基建类项目，例如“西欧—俄罗斯—哈萨克斯坦—中国西部”（简称“双西公路”）高速公路，“因为便捷的交通条件更有利于国际贸易的发展。”达莎指出，“一带一路”倡议为完善中亚地区公路、铁路等交通基础设施建设创造了条件。此外，中亚国家借助中国投资积极使用新能源发电，这有助于改善当地生态环境，提升当地民众生活质量，达莎说，“在我看来，‘一带一路’倡议在这些更加具体的微观层面的成果对地区宏观发展产生了直接而深远的影响”。

她提到，中国与中亚各方的合作卓有成效，推动产生了多个优质项目: 中哈原油管道、中国—中亚天然气管道、中吉乌公路、中乌鹏盛工业园、中塔乌公路等。这些项目改善了当地的基础设施状况，提供了大量就业机会，大幅提高了中亚人民的生活水平。达莎还称赞中国在打击“三股势力”、反对外部干涉、维护地区安全与和平稳定等领域积极与中亚国家开展合作，贡献斐然。

对于即将在西安举行的中国—中亚峰会，达莎表示，当前全球正面临多重挑战，此次峰会意义重大。她认为，峰会将助力拓展中国与中亚地区的合作空间，加强各方合作交流、深化彼此友谊关系，为共同发展进步开辟新前景，创造新机遇。达莎说自己非常期待中国与中亚各国能够在更多领域取得更丰硕的合作成果，落实更多惠民项目，齐心协力构建中国—中亚命运共同体。达莎最后分享了她对中国提出的三大全球性倡议的理解，并以此表达对峰会的美好祝福，“只有各国和谐发展、解决安全问题、走文明道路，相互理解、包容和支持，世界才会更加美好。”

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