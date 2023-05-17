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美国移民问题党争加剧 共和党州长把移民运到副总统家门口

2023年05月17日09:28 | 来源：海外网
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海外网5月16日电 据美国《国会山报》报道，5月14日，美国得克萨斯州州长格雷格·阿博特将新一波移民运出该州，转移至美国副总统哈里斯在华盛顿哥伦比亚特区的官邸附近。

非法移民快速驱逐令“第42条”5月11日到期后，美国移民系统正面临前所未有的压力。为解决移民问题，得克萨斯州共和党籍州长阿博特已将该州超过17000名移民运往其他地区，其中9200多名移民被转移至华盛顿。美国广播公司电视台第7频道的视频显示，5月14日晚间，又一批来自得州的移民乘巴士抵达华盛顿，在副总统哈里斯官邸外下车。

报道称，这不是阿博特第一次将移民运送到哈里斯家门口，2022年9月和12月，他也曾用巴士将移民运到所谓的北方“庇护城市”，此举招致民主党籍政客和当地官员的批评。美国国土安全部部长亚历杭德罗·马约卡斯称，阿博特宣布“移民巴士”计划，表明其作为政府官员，将移民用作“服务于政治目的的棋子”，这令人感到悲哀。（海外网 刘强 实习生 商睿文）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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