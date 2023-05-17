国纪平

“那里是西安，丝绸之路的起点，也是我的故乡。”

2013年9月，在乌兹别克斯坦帖木儿家族历史博物馆的一幅古丝绸之路地图前，习近平主席指着地图右边的一处地方，道出西安这座千年古都，在中国与中亚国家关系中的独特地位。

2023年5月18日至19日，习近平主席将在西安主持中国—中亚峰会。这是建交31年来六国元首首次以实体形式举办峰会，在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义。

古今辉映，在这里回顾中国同中亚国家关系发展历程，仿佛穿越时空。2100多年前，张骞从长安向西，完成“凿空之旅”，开辟了横贯东西、连接亚欧的伟大丝绸之路。2013年秋天，习近平主席提出共建“一带一路”倡议。2013年11月，西安开行至阿拉木图的国际货运班列，打通了三秦大地向西开放、连接中亚的物流大通道。中国与中亚国家的经济联系进一步加强，高质量共建“一带一路”让亚欧大陆再次闪耀光芒。

根深叶茂，在这里瞩望中国与中亚国家合作前景，美好明天可期。从中国—中亚外长会晤到“中国—中亚五国”经贸部长会议，从“中国—中亚五国”智库论坛到“中国—中亚五国”产业与投资合作论坛，从绘制《落实中国同中亚五国视频峰会共识路线图》到提出《关于深化“中国—中亚五国”互联互通合作的倡议》，中国—中亚机制从无到有，日趋完善。一个公开透明、互利共赢、平等互惠、务实管用的全方位合作平台正在形成。

“无论国际风云如何变幻，无论未来中国发展到什么程度，中国都始终是中亚国家值得信任和倚重的好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟。”此次峰会标志着中国—中亚元首会晤机制的正式建立，将对中国同中亚国家关系发展、各自发展振兴、地区和平稳定产生重要而深远的影响。在双方共同努力下，峰会必将擘画中国—中亚关系新蓝图，开启双方合作新时代。

（一）

应邀对俄罗斯进行国事访问，同来华访问的亚洲、欧洲、拉美、非洲等多位政要会谈会见，首次提出全球文明倡议，推动国际和地区热点问题解决……2023年的春天，中国元首外交高潮迭起，不仅展现了中国国际影响力、感召力、塑造力，也昭示了人心所向、大势所趋、大道所归。

“愿积极支持中方成功举办中国—中亚峰会”“期待赴华参加中国—中亚峰会”……即将举办的中国—中亚峰会，承载着中国和中亚国家的迫切期待。

热情洋溢的回应背后，凝聚着始终如一的美好友谊——

满怀着中国人民的美好希冀，习近平主席曾12次访问中亚国家。次次是特殊礼遇，处处是热情接待。“玛纳斯”一级勋章、“王冠勋章”、“金鹰”勋章、“最高友谊”勋章……中亚国家不约而同，选择将无比崇高的荣誉授予习近平主席，表达本国人民对中国人民的深情厚谊。

热情洋溢的回应背后，流淌着雪中送炭的兄弟之情——

“尊敬的兄长”，这是乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫对习近平主席的称呼，他解释说：“在我国最困难的时候，中国就像亲人一样给予我们最坚定的支持。我国人民非常尊重您，都认为您是我们的好朋友、老朋友。”去年，米尔济约耶夫总统邀请到访的习近平主席共同种下一棵橡树，象征着中乌友谊枝繁叶茂、生生不息。

热情洋溢的回应背后，蕴藏着亲如一家的交往经历——

“塔吉克斯坦对中国寄予厚望，愿意做中国真诚的伙伴和亲密的兄弟，同中国携手前行、世代友好。”2014年，塔吉克斯坦总统拉赫蒙一家三代人，身着民族盛装，为到访的习近平主席夫妇举行别具一格的家宴。习近平主席穿上拉赫蒙总统一家赠送的当地传统服饰，两国元首“手拉手、一起走”。

回顾中国—中亚机制的发展，元首外交不仅在双多边关系中扮演了重要角色，也在区域机制建设中发挥着战略引领作用，成为双方全方位合作的最大政治优势。

2022年1月，习近平主席主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会，强调“共同谱写中国同中亚国家关系更加美好的明天，共同推动构建人类命运共同体”。六国元首发表联合声明，决定打造中国—中亚命运共同体。不到一个月，中亚五国元首又齐聚北京，共赴“冬奥之约”。2022年9月，习近平主席在新冠疫情发生以来首次出访就选择了中亚。2023年1月，土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫就任后首次访华，6位内阁副总理随行。一个个非同寻常的安排，凸显出在元首外交引领下，中国同中亚国家政治互信和全面合作达到了前所未有的高水平。中国同中亚国家实现全面战略伙伴关系全覆盖、签署共建“一带一路”合作文件全覆盖，走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，成为构建新型国际关系的典范。

（二）

力量不在胳膊上，而在团结上。中国和中亚国家的友好合作，立在真诚互信，立在平等互利。

助力中亚成为沟通东西方文明的桥梁，携手中亚成为共同追求国家发展、民族复兴的伙伴。建交以来，中国自始至终在政治上对中亚国家平等相待，充分理解中亚国家的合理关切，切实照顾中亚国家的感受和需要，赢得中亚国家的广泛尊重。

乌兹别克斯坦首任总统卡里莫夫曾感叹，在国家独立和发展的风风雨雨中，“我们看清了国际舞台上谁是真正的朋友，谁是真正的好伙伴。中国从不向我们附加任何条件，总是在双方合作上充分照顾我方关切，从两国人民根本利益出发。”

哈萨克斯坦总统托卡耶夫曾总结：“中亚与中国关系的历史植根于几个世纪的深处。我们真诚地珍视这种睦邻友好、互利合作的成功经验。在过去的30年里，中亚国家与中国在睦邻友好以及坚定不移地相互支持的基础上，形成了一种有效的合作模式，释放了中亚的巨大潜力。区域合作达到了一个全新水平。”

相互成就，才能不断增进团结，深化合作，才能实现共同繁荣。

中国与中亚五国深化政治互信进程扎实稳固。目前，中国已与哈萨克斯坦建立永久全面战略伙伴关系，与乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦建立全面战略伙伴关系，中国与中亚各国的关系稳步提升。

中国与中亚五国支持彼此核心利益立场坚定。“中方坚定支持中亚国家走符合本国国情的发展道路”“坚决反对外部势力在中亚搞‘颜色革命’，坚决反对以人权为借口干涉别国内政，坚决反对任何势力破坏人民平静生活”“坚定奉行一个中国原则，坚决反对任何形式的‘台独’”“坚定支持中方在涉台、涉疆、涉港等核心利益问题上的立场”……关键时刻，双方都会挺身而出，为对方仗义执言，共同捍卫真正的多边主义，维护双方正当权益和战略利益，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

中国与中亚国家经贸合作势头强劲有力。双方贸易互补性强，长期保持稳定增长，2022年双方贸易额达702亿美元，创历史新高，有效提升区域产业链供应链韧性。中国愿同中亚国家共享超大规模市场、完备产业体系和先进技术。双方致力于优化贸易结构，携手推进区域经济高质量发展。

中国同中亚国家合作取得一系列历史性、标志性、突破性成就，创造了多项“第一”。中亚地区是中国周边首个全面战略伙伴集群；中国是中亚第一大贸易伙伴；中亚地区是“一带一路”的首倡之地和西向首发站；中国—中亚天然气管道是世界上最长的天然气管道……累累硕果源自双方掌握了“相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢”的合作密码。这四项原则是在合作中积累的宝贵经验和共同财富，是中国同中亚国家关系行稳致远的政治保障，也是中国同中亚国家友好交往继往开来的力量源泉。

（三）

中哈边境的新疆霍尔果斯，意为“驼队经过的地方”，也叫“积累财富的地方”。这座千年驿站、百年口岸，乘着共建“一带一路”的东风，已成为发展的热土。

霍尔果斯是亚欧大陆距离海洋最遥远的地方，现在，这里却拥有一座“港口”。通过中哈两国共同建设的“霍尔果斯—东大门”经济特区无水港，远在4000多公里外的江苏连云港出海口如同被“搬”到了哈萨克斯坦的“家门口”。

中亚是共建“一带一路”合作取得成果的示范区。回看十年来共建“一带一路”给中亚国家带来的巨大变化和深远机遇，类似霍尔果斯的故事还有很多：乌兹别克斯坦“安格连—帕普”铁路隧道贯通，彻底改变了上千万人的出行方式，当地居民称赞“中国建设者用900天奋战成就火车900秒穿行大山的奇迹”；中吉乌公路正式通车，形成跨越高山、畅通无阻的国际运输大动脉；中国与中亚铁路系统开通的“钢铁驼队”，在新冠疫情防控期间成为支撑国际合作的生命线路……哈萨克斯坦“光明道路”民主党副主席瓦西里耶夫认为，共建“一带一路”对整个中亚地区的经济活力产生了积极影响，为中亚各国在经济等领域的合作与发展提供了更多机遇。

在发展振兴路上，中国是言出必行的行动派。2014年，宣布出资400亿美元成立丝路基金，为“一带一路”沿线国家基础设施、资源开发、产业合作和金融合作等互联互通项目提供投融资支持；宣布自2022年起未来3年内再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展；去年，宣布未来3年向中亚国家提供5亿美元无偿援助和5000个研修研讨名额……一项项务实举措，受到各方一致欢迎。

在发展振兴路上，双方都有锚定未来的合作构想。中方愿以交通、能源、农业、基础设施为重点合作领域，畅通产业链供应链，在中亚实施更多切实惠及普通民众的民生项目。中国和中亚国家将建设“数字丝绸之路”，深化数字经贸、人工智能、大数据、电子政务、区块链等高技术领域合作。双方将建立“中国—中亚电子商务合作对话机制”，发展“丝路电商”。双方支持制定“绿色丝绸之路”路线图，加强可替代能源和专业人员培训领域投资与技术合作，实施绿色技术领域的地区计划和项目。

人类要破解共同发展难题，比以往任何时候都更需要国际合作和开放共享。中亚国家具有强烈发展愿望，也具备巨大发展潜力，这与中方提出的“做彼此发展振兴的坚强后盾，助力彼此实现发展繁荣”的原则不谋而合。正如吉尔吉斯斯坦战略决策中心执行主任库巴特·拉希莫夫所说，中国和中亚国家的互利合作，正是将“共谋发展”这一理念携手转化为实际成果的努力过程。

（四）

安全是发展之基。中国与中亚国家是唇齿相依、安危与共的命运共同体，在安全领域有着广泛的共同诉求和利益汇合点。建交以来，中国与中亚五国的安全合作成果斐然，成为彼此高水平互信的集中体现。

习近平主席倡导各国秉持“共同、综合、合作、可持续的安全观”，得到中亚国家普遍认同，也在中国与中亚国家的合作中得到切实践行。中国同中亚邻国3300多公里的共同边界成为双方友好、互信、合作的纽带，就是一个极佳的案例。

中国—中亚安全合作领域不断拓宽。从联手打击“三股势力”、毒品走私、跨国有组织犯罪，到建立健全安全合作机制，深入开展执法安全合作；从举行多双边联合演习和边境联巡，到持续开展人员培训和执法能力建设合作；从《“中国—中亚五国”数据安全合作倡议》获得一致通过，到中国—中亚健康产业联盟宣布成立……面对层出不穷、错综复杂的传统和非传统安全威胁，中国与中亚国家的安全合作与时俱进，内涵日益丰富、领域不断拓展、形式更为多样，共同为地区经济发展和人民安居乐业筑起强有力的安全屏障。

中国—中亚维护安全机制愈发成熟。中国与中亚等国签署的《关于在边境地区加强军事领域信任的协定》，成为亚太地区首份政治军事文件，对亚太地区乃至世界的和平与稳定产生深远影响；从双边合作到上合、亚信、联合国等多边舞台，中国与中亚国家搭建起多层次、全方位的安全合作平台；针对阿富汗和平和解和重建、气候变化、粮食安全、抗击新冠疫情等国际热点议题，中国与中亚国家开展有效沟通和协调，共同发挥建设性作用，有力维护共同安全利益和地区和平稳定。

在经济全球化深入发展的今天，安全的内涵和外延更加丰富，时空和领域更加宽广，对合作的要求也越来越高。从树立共同、综合、合作、可持续的安全观，到共同落实全球安全倡议，一系列蕴含中国智慧的探索和实践，对解决地区冲突、加强地区合作以及维护地区安全稳定提供了独特视角和行之有效的思路，不仅为维护本地区和平、安全与稳定作出重要贡献，也为世界提供了可供借鉴的安全合作模式。

（五）

“我愿出一袋黄金，只求看一眼希瓦。”中亚谚语中传颂的这座“千顶之城”希瓦，曾因年久失修，面临建筑物墙体开裂、倾斜下沉等险情。中国文物修复团队的到来，让希瓦古城重现往日的风姿。

在习近平主席的世界文明之旅中，中亚古城撒马尔罕是重要一站。2022年9月，习近平主席在对乌兹别克斯坦进行国事访问期间，在中方送给乌方的国礼中，有一座中乌合作修复的希瓦古城历史文化遗迹微缩模型。习近平主席在乌媒体发表的署名文章里，专门提及古城修复项目：“我2013年访问撒马尔罕时启动的希瓦古城历史古迹保护修复项目已经圆满竣工，让希瓦这座古城更加绚烂夺目。”

和羹之美，在于合异。中国与中亚国家都拥有古老的文明，各具特色、异彩纷呈。黄河与长江孕育了璀璨的中华文明，中亚文明则发源于奔腾不息的阿姆河和锡尔河。中华文明与中亚文明都在同其他文明的交流互鉴中不断焕发新的生命力。

古丝绸之路上，中国的造纸、冶铁、中医等经中亚传播至世界，中亚、西亚的天文、地理、数学等知识也相继传入中国；唐代玄奘西行求法，明代陈诚五使西域；祖籍布哈拉的政治家赛典赤·赡思丁仕宦云南，“兴滇之心，事滇之子”；中国音乐家冼星海与哈萨克斯坦音乐家拜卡达莫夫在患难中结下珍贵友谊……跨越时间长河，在这条互学互鉴之路上，中国同中亚传承千年的丝路情谊在新形势下更加牢固，世代友好已经融入六国人民的血脉。

今天，互融互通的桥梁越架越多——中国同中亚国家结成62对友好省州市，每年数十万民众常来常往，13所孔子学院在中亚落地生根，中亚首家鲁班工坊在塔吉克斯坦正式启动运营，中国众多知名高等学府设有中亚国别研究中心和中亚语言专业，中国—中亚民间友好论坛成功举办，人文交流合作结出累累硕果。

中国和中亚国家正在共同落实全球文明倡议，不断践行平等、互鉴、对话、包容的文明观，致力于建立多元互动的人文交流大格局。乌兹别克斯坦独立分析人士乌拉扎利耶娃指出，这种促进文化共同繁荣的主张将有力推动不同文化之间的理解，拉近彼此之间的距离，同时也将激发文化领域创新观念的产生。

（六）

“世界有如海洋，时代有如劲风，前浪如兄长，后浪是兄弟，风拥后浪推前浪，亘古及今皆如此”——哈萨克斯坦“诗圣”阿拜·库南巴耶夫的名句，在中国也家喻户晓。在实现各自民族复兴伟大梦想的征程上，中国同中亚国家情相近、心相通、梦相同。

当前，一股时代新风正吹荡在中亚大地：“新哈萨克斯坦”建设全面开启，正努力朝着“世界发达国家30强”迈进；“新乌兹别克斯坦”2022—2026年发展战略顺利实施；土库曼斯坦制定《强国的新时代复兴：2022—2052年土国家经济社会发展纲要》；吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫表示，“我们的目标是建设一个新的吉尔吉斯斯坦”；塔吉克斯坦制定2030年前国家发展战略……在追求国家富强、实现现代化的征程上，中亚国家不约而同将求新求进放在重要位置。

在西方学者眼中，中亚国家曾“令人失望地”“错失”了走向西方式“民主化”的机会。而真正令中亚国家失望的，其实是个别西方国家出于私利“乱开药方”。诞生于资本扩张的西方现代化模式，让不少后发国家陷入经济停滞、社会政治动荡的困局。

现代化不是少数国家的“专利品”，也不是非此即彼的“单选题”，不能搞简单的千篇一律、“复制粘贴”。实现现代化，关键是找到符合国情、符合人类社会发展规律的发展道路。中国式现代化，不仅提供了另一种成功的选择，更提供了找到正确道路的方式，给既希望加快发展又希望保持自身独立性的中亚国家带来重要启示与信心。

“我本人饶有兴致地阅读了这本内容丰富的书，书中体现了大国领导人深湛的政治思维，以及对当今世界复杂的全球化进程的深刻分析。”为《习近平谈治国理政》乌兹别克文版撰写前言时，米尔济约耶夫总统如是写道。中国和中亚国家理念相通，目标相似，利益相连，彼此交流治国理政经验，是在发展振兴路上携手努力、发挥互补优势、实现共同发展的应有之义。

“中国拥有世界先进扶贫经验，减贫成就举世瞩目。”2021年，时任乌兹别克斯坦经济发展与减贫部第一副部长诺尔库洛夫表示，乌方已开始运用中方的减贫经验，包括开展农村经济体制改革、建立扶贫机制和提供财政支持等，并邀请中方专家参与制定乌《2030年扶贫纲领》，进一步促进两国在扶贫领域的合作；“中国同行们展现出极高的专业素养，让我们更好地理解和保护自然”，在哈中联合科考中，哈萨克斯坦科研人员波拉托夫获益匪浅；“感谢中国企业给我们创造了实现自我价值的机会”，在中国接受培训的经历，让来自塔吉克斯坦哈特隆州的萨曼达对把家乡建设得更美丽充满信心……

从减贫到生态保护，从农业合作到基础设施建设，中国充分尊重中亚各国自主追求现代化道路，以最大诚意与中亚各国分享发展经验。

（七）

时代呼唤担当，团结共克时艰。“我提出构建人类命运共同体倡议、共建‘一带一路’倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，就是希望让团结代替分裂、合作代替对抗、包容代替排他，共同建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。”当今世界正经历百年未有之大变局，进入新的动荡变革期。中国和中亚国家携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体，具有重要的世界意义。

中亚国家是中国方案的积极响应者、坚定支持者。“全力支持”“全力落实”“这对于促进整个世界的和平与发展均具有重要意义”“对于解决当今世界面临的风险挑战具有重要战略意义”，中亚五国态度鲜明，将共同为全球治理贡献力量。

中国同中亚国家在诸多国际和地区问题上拥有广泛的共同利益和相似立场。“坚决维护世界和平、稳定与发展，坚定捍卫多边主义以及公认的国际法准则”的“和平观”；“推动国际秩序和全球治理体系朝着公正合理的方向发展”的“治理观”；“一个国家是否民主，只能由本国人民来评判”的“民主观”……诸多共识反映出双方战略视野的趋近，为双方在国际舞台相互协作奠定了坚实基础。

中国同中亚国家不断加强在联合国、世贸组织、上合组织等国际和地区组织框架下合作，做彼此坚强的“大后方”，捍卫共同安全和发展利益，为完善全球和地区治理作出了贡献。双方通过“上合组织—阿富汗联络组”外长会议、阿富汗邻国外长会等机制为阿和平重建贡献力量，共同维护地区和平稳定；中亚五国希望中国能够在促进地区和平上发挥越来越重要的作用。

在中国和中亚国家签署的《联合声明》等文件中，“上海精神”、“丝路精神”、人类命运共同体、新安全观、新合作观、新文明观、新全球治理观等都被反复提及，这些合作理念均源自双方合作经验的归纳，既体现了双方的共识，也记录了双方的行动。

“深耕睦邻友好的示范田”“建设高质量发展的合作带”“强化守卫和平的防护盾”“构建多元互动的大家庭”“维护和平发展的地球村”，习近平主席为携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体提出的5点建议，顺应了地区国家人民求和平、谋发展、促合作、图共赢的普遍期待，符合时代发展的潮流，得到中亚五国元首的积极响应。首届中国—中亚峰会的举行，正是中国和中亚国家推动构建更加紧密的中国—中亚命运共同体的最新实践。

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在西安火车站，南北站房跨越时空，彼此相望。南站房的壁画《丝路百景》，记录了这座十三朝古都作为古丝路起点、一路西望的辉煌时刻；北站房壁画《晋陕黄河八百里》，揭示了中华民族母亲河奔流不息、带给这座国际门户枢纽城市的澎湃动力。

来路漫漫，玉汝于成。中国—中亚命运共同体建设坚持走正道，顺应潮流、讲信修睦，携手同行、共谋发展，休戚与共、安危共担，相知相亲、互融互通，相濡以沫、坚守正义，创造了中国—中亚关系上一个黄金30年。

前路迢迢，光明无限。中国—中亚命运共同体建设承载着中国和中亚国家民众的共同期待，未来一定会有更加广阔的发展空间。中国愿与中亚国家精诚团结、同心同德，共同打造中国—中亚关系下一个黄金30年。

站在新起点，迈上新征程。中国和中亚国家乘势而上，并肩奋斗，必将为携手构建人类命运共同体、促进世界和平发展事业作出中国和中亚贡献。

《 人民日报 》（ 2023年05月17日 01 版）

(责编：刘叶婷、崔越)