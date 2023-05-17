参考消息网5月16日报道 澳大利亚“珍珠与刺激”网站5月13日发表题为《中国从疫情中快速复苏的令人惊叹的故事》的文章，作者为香港大学法律学院客座教授高礼文。全文摘编如下：

自去年底中国大幅调整新冠疫情防控措施以来，中国迅速恢复对外开放。从目前公布的数据来看，这对经济活动产生了强劲影响。

根据路透社的报道，2023年第一季度中国经济年化增长率为4.5%（超出预期），而美国和欧盟的增长率分别为1.1%和0.3%。

西方评论人士经常认为，中共的执政基础取决于其为大多数人提供不断增长的经济回报。这种观点过于简单化，也是错误的。正如在新加坡（在该国一个政党也执政了几十年），民众明白政府在面临逆风时的表现可能比在顺风的支持下所能取得的成就更重要。

最近法国益普索集团进行的人口幸福指数调查和美国爱德曼国际公关公司进行的政府信任度调查证实，中国在这两项民意调查中的支持率都高于几乎所有接受调查的其他国家。

展望未来，新冠可能成为长期流行的传染病，这仍然是一个问题。但几乎可以肯定的是，中国已降低了相关风险，因为它很好地保护了民众，使其免受显然更危险的早期新冠病毒变异株的感染。

最近，英国《经济学人》讨论了宏观经济学、新冠和中国。有意思的是，《经济学人》认为，“由于中国在2020年不遗余力遏制疫情传播，该国央行不必像美联储那样大幅降息来拯救经济。由于中国去年执着地坚持动态清零政策，该国央行也不需要通过加息来遏制通胀”。

按照《经济学人》的逻辑来推断，假如西方在过去三年里表现得更加“执着”一些，那么成千上万的生命可能得到挽救，西方可能无需大量印钞、举债和大幅降息，当前的通胀危机在很大程度上本可以避免。

令西方恼火的是，它再次发现，可以从中国学到很多东西——正如《经济学人》最近的报道所证实的那样。

不过，西方很自然地转移了视线，回到对中国的连篇累牍抨击：所有那些“执着”的行为——谢天谢地，我们没有那么做！

与此同时，中国知道自己要向世界学习很多东西，并且乐于这样做。这一核心差异似乎将在未来几十年继续支撑中国的崛起。

目前，东方以中国的杰出榜样为指引，集体洋溢着一贯的谨慎乐观情绪。而在美国的领导下，西方流露出对未来悲观且带有战争倾向的观点。

女士们，先生们，下注吧。

(责编：燕勐、刘叶婷)