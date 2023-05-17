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吉尔吉斯斯坦驻华大使：峰会是中国和中亚国家间重要对话平台

2023年05月17日09:17 | 来源：央视新闻客户端
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此次中国-中亚峰会，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦五国总统将应邀与会。中国和吉尔吉斯斯坦是好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫即将对中国进行国事访问，并出席中国-中亚峰会。在峰会召开前夕，总台记者专访了吉尔吉斯斯坦驻华大使穆萨耶娃，她表示，中国-中亚峰会是中国和中亚国家之间重要的对话平台。

吉尔吉斯斯坦驻华大使 穆萨耶娃：中国-中亚峰会是一个非常重要的对话平台，所有中亚国家和中国都可以在这里提出自己的实际问题，中国和中亚国家之间将就多边合作进行坦率、深入、全面的对话。

中吉两国经济贸易关系密切

中吉两国建交31年来风雨同舟、守望相助，始终沿着睦邻友好、互利合作的轨道不断前行，实现跨越式发展，已经建成高水平的全面战略伙伴关系。穆萨耶娃大使表示，两国传统友好源远流长，建交以来，两国友好关系水平不断提升，取得新一轮发展成就。

吉尔吉斯斯坦驻华大使 穆萨耶娃：两国建立了坚实的条约法律基础，政治合作迅速发展，目前中国和吉尔吉斯斯坦之间没有任何政治分歧，我认为这是我们的第一个成就。双方签署了睦邻友好合作条约，这解决了连接我们两个国家数千公里长的共同边界问题，这是当时非常重要的成就。此后我们的经贸合作逐步发展，迄今为止中国公司在吉尔吉斯斯坦经济的各个领域都有参与，我们的贸易和经济关系非常紧密。

中吉乌铁路有助于整个中亚的贸易发展

吉尔吉斯斯坦是最早支持和参与共建“一带一路”的国家之一，双方在经贸、能源、基础设施建设、互联互通等领域取得了一批重要合作成果。中国已成为吉尔吉斯斯坦第一大贸易伙伴国和投资来源国。2022年，双边贸易额达155亿美元，创历史新高。穆萨耶娃表示，中吉共建“一带一路”，符合吉尔吉斯斯坦国家和人民的根本利益。

吉尔吉斯斯坦驻华大使 穆萨耶娃：首先是贸易投资合作，中国企业在吉尔吉斯斯坦投资了许多项目，中吉乌铁路项目的实施备受期待，我们希望该项目的实施将提高吉尔吉斯斯坦的过境运输能力，激活整个地区的贸易活力，因为该项目是一个战略项目，不仅有助于我们双边经贸合作，而且有助于整个中亚贸易的发展。除此之外，目前两个过境口岸现代化扩建改造都在我们的议程上，各方还讨论了开放第三个过境口岸的问题。我认为“一带一路”倡议在不断走深走实，通过一个个具体项目，为吉尔吉斯斯坦人民和广大中亚地区人民带来福祉。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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