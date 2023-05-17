中国-中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行，届时哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦五国总统将应邀与会。峰会召开之前，多位来自吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的官员在塔什干接受采访时表示，期待与中国在多领域持续深化经贸合作，取得更丰硕的成果。

乌兹别克斯坦文化和旅游部第一副部长 阿扎莫夫：谈到旅游方面的合作，我们非常高兴地看到中国的航空公司恢复了到乌兹别克斯坦的航班，特别是长航线的航班已经重启，我们知道这些航班已经客满。我们希望能够达到吸引十万中国游客到乌兹别克斯坦的目标。

目前处于规划阶段的中吉乌铁路全长约523公里，其中中国境内213公里，吉尔吉斯斯坦境内260公里，乌兹别克斯坦境内约50公里。中吉乌铁路建成后将是中国到欧洲、中东的最短货运路线，货运路程将大大缩短。

吉尔吉斯斯坦经济和商务部长 阿曼格利季耶夫：中吉乌铁路已在规划中，我认为中吉乌铁路潜力巨大，它使替代资源和寻找替代市场以及出海成为可能。在中国的支持下，中亚国家正在寻找新的途径和市场以及通往海洋的通道。

乌兹别克斯坦交通部部长 马赫卡莫夫：中吉乌铁路将主要有利于货物运输，缩短约900至1000公里的运输距离，这将使通过乌兹别克斯坦向欧洲运输货物的速度更快、更便宜。

乌兹别克斯坦投资和对外贸易部副部长 哈米多夫：我们可以看到，中国作为贸易的促进者和整个中亚地区的主要投资者，正在发挥非常重要的作用。中国在中亚地区实施的项目有助于使该地区连接更加紧密，我们的合作不限于基础设施，还包括所有不同的领域，包括农业、电力部门、医疗保健和教育等。

(责编：燕勐、刘叶婷)