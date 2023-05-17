新华社西安5月16日电（记者曹嘉玥、雷肖霄）中国－中亚峰会新闻中心16日举行首场中外媒体吹风会。外交部欧亚司、文化和旅游部国际交流与合作局、中国贸促会国际联络部有关负责人介绍情况，并就峰会重大意义及配套活动、中国－中亚机制建设、务实合作成果、人文交流亮点及即将成立的中国－中亚实业家委员会作用等回答记者提问。

外交部欧亚司副司长于骏介绍，习近平主席将主持峰会并发表重要讲话，就新时代如何构建中国－中亚命运共同体深刻阐明中方立场，并着眼六国合作的长远发展提出系列倡议主张，宣布多项务实举措，全面规划中国－中亚合作的行动方向。

于骏说，此次峰会上，各国领导人将就机制建设、各领域合作以及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见，就深化中国－中亚战略互信和重点领域合作达成系列重要共识。六国元首还将共同签署重要的政治文件，见证签署多项合作文件，涉及经贸投资、互联互通等多个领域。

于骏表示，中国同中亚合作不针对第三方，也无意同其他机制竞争，只要是真正有利于地区稳定和发展的事情、有利于地区共同繁荣的举措，中方都愿意支持。中国同中亚五国将通过此次峰会进一步凝聚合作共识，以更团结的姿态、更高效的协作、更务实的合作，携手迈入中国－中亚关系新时代，为各自发展振兴增添强劲助力，为地区乃至世界和平稳定注入强大正能量。下一阶段，中方愿同中亚国家共同努力，不断将中国－中亚机制做大做强。

文化和旅游部国际交流与合作局一级巡视员郑浩介绍，共建“一带一路”倡议实施以来，中国同中亚五国人文交流合作蓬勃发展，重大交流合作项目引人注目，官方与民间交流精彩纷呈，地方深度参与。在中国同中亚国家共同努力下，双方文化交流合作逐步呈现全方位、多元化、多层次的发展格局。

中国贸促会国际联络部二级巡视员杨晓军介绍，贸促会将于19日下午与陕西省人民政府在西安国际会展中心共同主办中国－中亚实业家委员会成立大会。中国与中亚五国商协会和企业代表等400余人将参加会议，参会企业来自能源、建筑、物流、食品、信息、通信等行业，基本实现中国－中亚经贸合作重点热点领域全覆盖。

150余名中外记者现场参会。

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