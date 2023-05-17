新华社北京5月16日电 题：为构建中国－中亚命运共同体贡献青春力量——习近平主席复信让中国石油大学（北京）的中亚留学生倍受鼓舞

新华社记者马卓言、袁帅

“特别激动！特别高兴！都不知道怎么用语言表达我的感情。”收到习近平主席复信，中国石油大学（北京）的土库曼斯坦留学生若贺曼内心充满喜悦之情。

不久前，若贺曼组织中国石油大学（北京）的中亚留学生共同致信习近平主席，讲述在华留学生活情况，表达努力学习、加强合作、为构建中国－中亚命运共同体贡献力量的决心。

让大家没想到的是，习近平主席很快就回信了。在信中，习近平主席鼓励大家积极投身中国同中亚国家友好事业，弘扬丝路精神，讲好中国故事、中亚故事，当好友谊使者和合作桥梁，为构建更加紧密的中国－中亚命运共同体作出自己的贡献。

29岁的若贺曼在中国石油大学（北京）学习生活了多年，如今正在攻读博士学位。和若贺曼一样，近200名来自中亚五国的留学生在这里学习。在若贺曼看来，自己就是习主席信中所说的“中国中亚关系的见证者、受益者”。他一直希望能有机会表达对中国的诚挚感谢，更希望脚踏实地做中亚中国关系的“建设者和传播者”。

哈萨克斯坦留学生木哈则是被一个个精彩的“中国故事”吸引着来到中国学习的。由于父亲在哈萨克斯坦当地中资企业从事管理工作，木哈从小就有机会接触很多中国人。在木哈的印象里，中国的叔叔阿姨总是温暖而友好。木哈很早就是“中国功夫”迷，对中国的历史文化抱有浓厚兴趣。

木哈说，他来中国很长时间了，在这里亲眼看到、亲身经历了很多事。希望回国以后，能和家乡人分享他在中国的所学所感。

能歌善舞的哈萨克斯坦留学生阿丽亚则为中国国粹京剧而着迷。翩若惊鸿，婉若游龙……在学校的文艺表演中，阿丽亚颇具神韵的京剧水袖总能博得满堂彩。

即将本科毕业，阿丽亚有自己的打算，想继续攻读硕士学位，认真了解中国的传统文化，拜访这里的名胜古迹、名山大川。

中国和中亚国家山水相连，友谊深厚，命运与共。2013年，习近平主席在哈萨克斯坦提出共建“丝绸之路经济带”倡议。10年来，中国中亚关系不断迈上新台阶，各领域合作驶入快车道，给双方人民带来福祉。

“‘丝路’是一条绵长的路，在这条绵长的路上有我们中国和中亚人民之间绵长的情感。”作为留学生们的中国辅导员，徐卓青为这些来自中亚的青年朋友感到自豪。她希望大家学好中文，了解中国，不断感受中国的魅力，当好中国和中亚间的友好使者。

若贺曼亲眼见证了中国近年来发生的显著变化。大到城市建设，小到外卖快递，越来越便利的生活让他总是感到惊喜。管理学硕士研究生毕业后，他找到了攻读博士的研究方向——马克思主义中国化。他要探寻中国高质量发展背后的秘诀，更要把中国的经验介绍给更多的人。

习近平主席在复信中强调，中国同中亚国家的友好关系需要一代又一代有志、有为青年传承和发扬。这让留学生们深受鼓舞。

“我在土库曼斯坦生活了16年，在中国生活了13年，对两个国家都有很深的感情。”若贺曼说，“我要把我所有的知识运用起来，为构建中国－中亚命运共同体作出贡献。”

木哈的弟弟阿岩不久前也考入了中国石油大学（北京）。木哈说，兄弟俩在中国学到的技术和企业管理知识，一定能够帮助家乡更好地发展。“我们要讲好亲身经历的中国故事、中亚故事，当好中国同中亚的友谊使者和合作桥梁。”

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