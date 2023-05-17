本报记者 韩 鑫

上午9点，打开“昆明打车”平台，不到10分钟，出租车司机杜平福便接到当日首单。晚上9点，收工回家，细算流水：当天总营业额703.6元，比往常增长两成，其中平台接单24单，营收610元。

“与‘扫街’、排队等传统跑单方式相比，接入网约车平台不仅大大降低了空驶率，还让单日客流量稳步增长。”杜平福说。据介绍，目前，昆明已有超过90%的出租车司机接入“昆明打车”平台，为司机带来数百万在线订单的同时，助力近30家出租车企业实现智慧化管理和网约化运营。

“进入数字化社会，巡网融合已成为出租车行业转型升级的必然选择。”日前举行的2023出租汽车巡约一体化发展研讨会上，中国出租汽车暨汽车租赁协会会长张峻峰说。

据统计，截至2021年底，全国共有巡游出租汽车139.13万辆，2021年完成客运量266.9亿人次，占出租汽车客运总量的68.1%，是个性化运输服务的主力。相较网约车，巡游出租车还需加快补齐数字化短板，以更好承担市民出行需求。

近年来，交通运输部等部门鼓励巡游车企业转型提供网约车服务，推动新老业态融合发展。不少城市巡游出租车企业积极探索数字化转型，具备了承接网络预约订单的线上服务能力：在深圳，乘客通过“深圳出租”平台打车，过半订单5秒内即可应答，驾驶员接单平均耗时缩短至2分钟以内。在重庆，超七成巡游出租车加入了“重庆出租”平台，司机日均收益增加约100元。

“目前，高德已在全国100多个城市与相关部门、企业共建巡网融合平台。”高德打车出租车事业部总经理李新华介绍，在此基础上升级推出的“天秤系统”，能基于出行供需预测和动态运价模型，动态调优巡游车运力。经试点测算，在出行高峰期能提升近10%的叫车成功率，并为司机增收超40%。

《 人民日报 》（ 2023年05月17日 18 版）

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