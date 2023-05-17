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《禁止化学武器公约》审议大会关注日本遗弃在华化学武器问题

2023年05月17日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社海牙5月16日电  《禁止化学武器公约》第五次审议大会15日在海牙开幕。中国代表团积极推动大会审议日本遗弃在华化学武器问题，并在会议现场举办日遗化武专题展览。

　　外交部军控司司长孙晓波全面介绍了日遗化武的历史经纬、现实危害以及面临的挑战，强调《禁止化学武器公约》对日本作为化武遗弃国应尽的义务作了明确规定。公约生效已26年，但日遗化武销毁仍远未完成，成为国际社会实现“无化武世界”共同目标最现实的挑战。

　　孙晓波说，销毁日遗化武是日方应尽的历史责任和国际义务，而不是什么“付出和贡献”。衡量日方履约情况的标准是销毁多不多、快不快，而不是投入了多少人力物力。中方高度赞赏禁化武组织及广大缔约国在日遗化武销毁进程中发挥的重要作用，呼吁各方保持和加大对日方的监督、核查力度，推动销毁进程取得更大、更快的进展。

　　禁化武组织总干事阿里亚斯表示，禁化武组织始终高度关注日遗化武问题。随着全球库存化武销毁即将完成，日遗化武问题的重要性更加突出。相信通过此次展览，各方将更加了解日遗化武问题。当前中国境内还在不断发现新的日遗化武。禁化武组织将继续通过相关监督核查机制，为加快销毁日遗化武提供一切必要协助。

　　同日，阿塞拜疆代表“不结盟运动加中国”在审议大会一般性辩论中作共同发言，强调日遗化武销毁进展缓慢，敦促日方全面、完整、准确执行禁化武组织执理会决定，全力加快销毁进程，早日彻底完成日遗化武销毁，确保中国人民的生命安全和环境安全。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月17日 15 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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