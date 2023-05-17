在美国及其他个别成员的裹挟怂恿下，七国集团一再粗暴干涉中国内政，对中国妄加指责，渗透出浓重的冷战思维和意识形态偏见。七国集团所谓维护国际秩序极其虚伪，其本身就是国际秩序的破坏者

据报道，即将在日本广岛举行的七国集团峰会可能将对中国施压列为中心议题之一，以要求中国“遵守规则”“采取负责任的行动”等为名，对中国进行抹黑攻击。近两年来，在美国及其他个别成员的裹挟怂恿下，七国集团一再粗暴干涉中国内政，对中国妄加指责，渗透出浓重的冷战思维和意识形态偏见。

美国执意将中国作为“假想敌”进行遏制打压，拉拢盟友对中国搞围堵是其公开宣称的战略目标。去年6月，七国集团罔顾中方严正立场和坚决反对，在峰会公报中14处提及中国，对香港、新疆、人权、东海、南海以及台海和平稳定等说三道四，粗暴干涉中国内政，鼓吹“民主对抗威权”虚假叙事，煽动对抗情绪。作为今年的七国集团轮值主席国，日本利用美国错误对华政策搞投机、谋私利，为美国将一系列遏华议题塞进七国集团议程提供了便利。七国集团外长会议大肆炒作一系列涉华议题，再次粗暴干涉中国内政、恶意污蔑抹黑中国，贸易部长会议等也传递出针对中国的信号。影响力日渐式微的七国集团，已沦为美国的霸权仆从，只能靠炒作中国议题刷存在感。

七国集团宣称要维护所谓“基于法治的国际秩序”，却公然挑战战后国际秩序的核心。举世皆知，台湾回归中国是战后国际秩序的重要组成部分，《开罗宣言》《波茨坦公告》就此作出了明确规定。任何真心致力于维护国际秩序的国家，都应切实恪守一个中国原则，坚决反对一切“台独”行径。七国集团把《开罗宣言》《波茨坦公告》抛诸脑后，把中方反对“台独”分裂说成是“改变台海现状”。这一纵容“台独”分裂活动的行为，是对国际社会公认的战后国际秩序的赤裸裸挑战。这充分说明，七国集团所谓维护国际秩序极其虚伪，其本身就是国际秩序的破坏者。

七国集团宣称要共同应对“经济胁迫”，却对美国在世界上大搞经济胁迫不闻不问。长期以来，美国倚仗其经济实力和金融霸权，对他国滥施非法单边制裁。据媒体报道，从2000年到2021年，美国对外制裁增加933%。截至2021财年，美国已生效的制裁措施累计达9400多项。美国对世界上近40个国家实施过单边经济制裁，全球近一半人口受到影响。即使是七国集团其他成员，在美国的经济胁迫和霸凌面前也难以幸免，日本东芝、德国西门子、法国阿尔斯通等企业，都曾是美国打压的对象。中国是美国经济胁迫的受害者，一贯坚决反对其他国家搞经济胁迫。如果七国集团峰会要把应对“经济胁迫”列入议程，首先应讨论和谴责美国的经济胁迫行径，而不是做经济胁迫的同谋和帮凶。

七国集团宣称要讨论所谓“经济安保”议题，却姑息甚至助长美国搞“脱钩断链”，给世界经济复苏增添风险。在七国集团财长会议期间，美方声称正在考虑进一步限制美国企业对华投资，并公然表示要“与盟友和伙伴认真讨论此事”，流露出进一步升级其经济霸凌行径的意图。近年来，美国一再泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，变本加厉限制本国企业同中国的正常经贸合作，影响企业正常经营决策，并鼓动乃至胁迫盟友复制其做法，严重违背市场经济和公平竞争原则，破坏国际经贸秩序，扰乱全球产业链供应链稳定。七国集团如果给美国迟滞他国发展的经济霸凌行径开绿灯，不仅会沦为全球发展的破坏性力量，也将伤害自身的经济复苏之路。

大国当有大国的样子。七国集团作为“富国俱乐部”却为富不仁，早已引发国际社会不满，每年举办峰会都会引发强烈抗议。去年，一幅抗议海报将扭曲变形的地球嵌入字母G，寓意“世界在七国集团的干预下日益变得扭曲和不正常”。这是对七国集团如今所扮演的全球破坏性角色的真实反映。七国集团应该明白，搞封闭排他的“小圈子”，遏制打压他国、挑动阵营对立，有悖开放包容的时代大势，害人者终将害己。

《 人民日报 》（ 2023年05月17日 15 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)