托卡耶夫总统

应习近平主席邀请，哈萨克斯坦共和国总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫将于2023年5月17日至19日来华出席中国—中亚峰会并对我国进行国事访问。

卡瑟姆若马尔特·克梅列维奇·托卡耶夫，男，1953年5月17日生于阿拉木图。1975年毕业于莫斯科国际关系学院。

1985年至1991年任苏联驻华使馆二秘、一秘、参赞。1992年起任哈副外长、第一副外长。1994年10月任外长。1999年10月任总理。2002年1月改任国务秘书兼外长。2003年至2007年任外长。2007年1月被选为议会上院议长。2011年3月任联合国副秘书长兼日内瓦办事处总干事。2013年10月再次出任议会上院议长。2019年3月20日根据宪法宣誓就任总统，并在6月9日非例行总统选举中当选。2022年11月20日在提前总统选举中当选连任。

（新华社电）

《 人民日报 》（ 2023年05月17日 02 版）

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