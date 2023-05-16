新华社阿克拉5月15日电（记者许正）加纳贸易与工业部副部长迈克尔·巴菲15日在接受新华社记者采访时说，非洲国家应借第三届中非经贸博览会进一步扩大对华合作，以加快工业化进程和基础设施建设。

当日，中国（邵阳）-加纳经贸交流对接会在加纳首都阿克拉举行。湖南省邵阳市政府部门工作人员与加方官员和商界代表就即将召开的第三届中非经贸博览会、邵阳市对非合作产业项目等进行深入交流。

巴菲在对接会上告诉记者，非洲是一个拥有12亿人口的巨大市场，伴随非洲大陆自由贸易区的成立，非洲市场对中国投资者无疑具有很大吸引力。巴菲认为，非洲大陆应着力提升制造业水平，以促进非洲大陆贸易更加高效、加速非洲工业化进程，中国与加纳企业在这方面有着广阔合作空间。

“加快推进工业化和经济增长离不开工厂和机械，加纳贸工部始终支持工业发展，为此我们今年一定会参加博览会。”巴菲说，期待加纳企业能够利用此次中非经贸博览会契机，与中国同行建立更多伙伴关系。

中非经贸博览会是中国同非洲各国开展经贸合作和交流对话的重要平台，每两年举办一届。第三届中非经贸博览会将于今年6月29日至7月2日在湖南省长沙市举办。

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