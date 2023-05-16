刚刚过去的母亲节本应是子女们向母亲表达感激和爱意的日子，然而对于美国很多因枪支暴力而失去子女的母亲来说，母亲节却变成了承载痛苦回忆的时刻。过去几天，美国多地举行了反对枪支暴力的活动。

当地时间13日，佐治亚州亚特兰大市上百名市民走上街头，控诉枪支暴力。参与者衣服上写着“母亲们要求切实行动”的口号，高举“保护孩子们的安全”，“保护孩子而不是保护枪支”等标语，要求政府加强枪支管控。

抗议者：我在母亲节唯一想要的就是孩子们的安全，我的孩子们已经经历过三次枪击事件导致的封锁，他们只有7岁和4岁，我受够了这些（枪击事件）。

同一天，南卡罗来纳州哥伦比亚市，一位枪支暴力受害者的妈妈组织了控诉枪支泛滥的游行活动，她6岁的儿子在一年前死于枪击。

母亲节当天，美国多地一些非营利组织还邀请因枪支暴力失去子女的母亲们举行聚会，为她们献上鲜花。

美国枪支暴力之严重在世界范围内十分罕见。一些拥枪者辩称，每个人都持枪的社会将是一个彬彬有礼的社会；但《华盛顿邮报》15日刊文指出，如果人人都持枪，并不会促成一个和平安宁的社会。

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