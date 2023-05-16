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面临多重挑战 美国银行业持续承压

2023年05月16日13:45 | 来源：央视新闻客户端
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今年3月以来，美国硅谷银行、签名银行和第一共和银行相继关闭。5月11日，美国太平洋西部银行公布的一季度财报显示，该行存款近期出现显著减少，引发市场担忧，当天该行股价暴跌近23%。

当前美国银行业，尤其是规模偏小的地区性银行正面临存款流失、资产价值缩水、不良资产风险上升等挑战。此外，美国联邦政府债务违约风险也加剧了银行业困境。

太平洋西部银行5月11日公布的一季度财报显示，该银行在今年一季度末的存款规模为281.87亿美元，同比下降16.9%。

存款流失，将造成美国中小银行融资借款规模持续上升，负债成本增加。许多中小银行为应对存款流失，被迫出售长期债券等资产，或者以高利率进行同业拆借、向美联储借款等方式补足流动性。

值得注意的是，美国商业地产空置率上升，贷款违约率也有所回升。一旦商业地产风险蔓延，将对中小银行造成又一重创。美国伯克希尔-哈撒韦公司董事会副主席查理·芒格近日表示，美国商业地产市场正在酝酿一场风暴，随着房地产价格下跌，美国银行正“充斥着不良贷款”。

另外，美国联邦政府债务违约风险也将加剧银行业困境。美国财政部长耶伦5月1日警告说，如果国会不尽早采取行动提高债务上限，美国可能最早于6月1日出现债务违约。当前，美国民主共和两党围绕债务上限的党争不断加剧，仍未就提高债务上限问题达成一致。一旦联邦政府出现部分债务违约，将导致美国国债利率飙升，影响汽车贷款、住房抵押贷款以及其他借贷成本，加剧银行部门经营困局。

(责编：燕勐、崔越)

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