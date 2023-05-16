新华社休斯敦5月15日电（记者徐剑梅）美国新墨西哥州法明顿市警方15日说，该市当天发生重大枪击事件，造成至少3人死亡，9人受伤。

法明顿市警察局副局长巴里克·克拉姆在记者会上说，受伤者包括2名警察，目前伤势稳定。

克拉姆说，美国中部时间11时左右，警方接到报警电话，称市内一处居民区道路上发生枪击事件，现场混乱。枪手是一名全副武装的18岁男性，在与警察对峙时被当场击毙。

法明顿市警方没有透露枪手身份。作案动机仍在调查中。

据当地媒体报道，枪击案发生后，该市所有学校立即采取“预防性封校”措施，约2小时后重新开放。

新墨西哥州民主党籍州长米歇尔·格里沙姆发表声明说，这一事件再次提醒人们，枪支暴力使新墨西哥州和美国“每天都在蒙受生命损失”。

法明顿市位于新墨西哥州西北部，人口约4.6万，是附近产油区及该州西北部商业中心之一。

据美国“枪击暴力档案”网站统计，截至5月15日，今年美国已发生225起造成至少4人伤亡的重大枪击事件，接近1.57万人在各类枪支暴力事件中死亡。

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