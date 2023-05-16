人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国新墨西哥州枪击案造成至少3死9伤

2023年05月16日13:40 | 来源：新华网
小字号

　　新华社休斯敦5月15日电（记者徐剑梅）美国新墨西哥州法明顿市警方15日说，该市当天发生重大枪击事件，造成至少3人死亡，9人受伤。

　　法明顿市警察局副局长巴里克·克拉姆在记者会上说，受伤者包括2名警察，目前伤势稳定。

　　克拉姆说，美国中部时间11时左右，警方接到报警电话，称市内一处居民区道路上发生枪击事件，现场混乱。枪手是一名全副武装的18岁男性，在与警察对峙时被当场击毙。

　　法明顿市警方没有透露枪手身份。作案动机仍在调查中。

　　据当地媒体报道，枪击案发生后，该市所有学校立即采取“预防性封校”措施，约2小时后重新开放。

　　新墨西哥州民主党籍州长米歇尔·格里沙姆发表声明说，这一事件再次提醒人们，枪支暴力使新墨西哥州和美国“每天都在蒙受生命损失”。

　　法明顿市位于新墨西哥州西北部，人口约4.6万，是附近产油区及该州西北部商业中心之一。

　　据美国“枪击暴力档案”网站统计，截至5月15日，今年美国已发生225起造成至少4人伤亡的重大枪击事件，接近1.57万人在各类枪支暴力事件中死亡。

(责编：燕勐、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部