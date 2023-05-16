新华社北京5月16日电 题：美国“悔棋翻盘”破坏多边经贸秩序——起底美国贸易战反智本质述评之三

新华社记者于荣

美国曾是二战后国际贸易规则的主要制定者和国际经贸秩序的重要建构者。然而近年来，美国频频使出歪招，包括滥用“长臂管辖”制裁他国、拉帮结派推行“伪多边主义”、蛮横破坏多边贸易体制的权威性和有效性等，试图强行更改现有多边规则以维护自身霸权、遏制他国发展。

这些行径不仅背弃国际道义和美方承诺，也严重破坏国际贸易规则和多边经贸秩序；不仅给世界经济带来巨大损失，也终将反噬美国自身。

美国滥用“长臂管辖”谋取一己私利。

美国时时要求别国遵守“基于规则的国际秩序”，自己却唯我独尊，奉行“美国优先”，将国内法凌驾于国际法之上，用“家法帮规”取代国际规则，长期滥施“长臂管辖”打压别国、谋取私利。

2018年3月，特朗普政府根据美国《1962年贸易扩展法》第232条款，以维护国家安全为由对多个国家和地区的钢铝产品加征高额关税，引发全球贸易争端。此后，美国高频度“复活”世贸组织成立前的“僵尸”贸易救济工具，扰乱国际贸易秩序。

去年10月，美国商务部升级半导体等领域对华出口管制。今年2月，美国将与半导体相关的对华出口管制扩大到日本和荷兰的企业。在日本佳能全球战略研究所研究主任濑口清之看来，美国不仅限制本国企业的海外经济活动，不断升级出口管制，还胁迫别国加入制裁队伍、逼别人做于己不利的事，“这是黑社会行径”。

根据美国财政部报告，截至2021财年，美国已生效的制裁措施累计达9400多项。其数量之多、花样之繁，令人震惊。

在“美国优先”原则驱使下，美国大行单边主义、保护主义和极端利己主义等霸权行径，恣意违背国际规则的信誉基础和契约精神，成为国际经贸秩序的破坏者。

“‘美国优先’政策就像一头横冲直撞的野牛。”巴西瓦加斯基金会国际法专家埃万德罗·卡瓦略指出，美国正在破坏世界秩序稳定。

美国拉帮结派推行“伪多边主义”。

在上届政府不断上演“退群”“毁约”的闹剧后，美方如今又不断宣扬“回归多边主义”，这看似与此前大打贸易战、赤裸裸的单边主义政策不同，实际上却是以意识形态划界搞小圈子、以阵营之间选边来割裂世界的“伪多边主义”。

2022年5月，美方宣布启动所谓的“印太经济框架”，一方面宣称该框架目标是促进地区内的合作、稳定、繁荣、发展与和平，另一方面又表示该框架旨在重建美国在地区的经济领导力、提供取代中国方案的选项。对此，巴基斯坦伊斯兰堡和平与外交研究所主任穆罕默德·阿西夫·努尔认为，美方此举实际上是想在现行区域合作架构外炮制出一个平行机制，目的在于操纵全球供应链。

美国不仅在亚太地区拉帮结派，还持续在全球多个地区推行“伪多边主义”，大搞排他性经贸小圈子，推销霸凌贸易条款，对全球经贸秩序构成威胁。

在美国推动下，七国集团发起所谓的“重建更美好世界”全球基础设施倡议，宣称这是由“主要民主国家领导的价值观驱动、高标准和透明的基础设施合作伙伴关系”。2022年6月，美国总统拜登在出席七国集团峰会期间宣布启动“全球基础设施和投资伙伴关系”，并宣称将在未来五年筹集6000亿美元，为发展中国家提供发展基础设施的资金。

分析人士指出，美国往往以“开放”之名美化此类倡议，但其真正图谋却是围堵、遏制中国等国家的发展。所谓高达上千亿美元的投资，不过是服务于美国自身地缘政治目的的口头承诺，到头来只是一张“空头支票”。

“美国的多边合作，主要取决于美国国内在多大程度上认为这些多边组织是促进美国目标有效达成的合适工具。”英国牛津大学出版的《美国霸权与国际组织》一书这样写道。

美国肆意妄为破坏现有多边体制。

美国对国际规则的态度向来是“合则用，不合则弃”，不管这个规则由谁制定、是否得到绝大多数国家的认可和遵循，以及美方自身作过怎样的承诺、应承担何种义务，只要不利于维护美国的利益和霸权，都可以肆意践踏、抛弃。

2019年12月，世界贸易组织争端解决机制中的上诉机构因美国阻挠法官遴选而停摆，令多边贸易仲裁机构瘫痪，使多边贸易体制面临前所未有的危机。在今年2月举行的世贸组织争端解决机构会议上，由127个世贸组织成员提出的重启上诉机构新法官遴选程序的提案，再次因美国反对而未获通过。

美国堪萨斯大学法学教授拉杰·巴拉表示，美国曾是世贸组织上诉机构创立的“驱动力量”，如今却将其“扼杀”，令多边贸易体制遭遇重大挫折，实属“巨大讽刺”。

世贸组织报告显示，美国是迄今为止最“不守规矩者”，世贸组织三分之二的违规由美国引起。

强行阻挠国际货币基金组织份额改革、阻挠世贸组织上诉机构成员遴选，干扰多边机构正常运转……美国歪招频出，严重破坏国际贸易规则和多边经贸秩序，给世界经济带来难以估量的损失和破坏，最终也会因与全球经济无法割裂的紧密联系而伤及自身。

“美国所做的一切都是为了维护垄断和霸权。”埃及投资者协会联合会经济顾问穆塔西姆·拉希德表示，美国试图对其他国家实施出口和投资限制的行为将适得其反，并最终影响美国自身经济增长。

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