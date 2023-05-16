本报北京5月15日电 （记者韩晓明）针对七国集团（G7）广岛峰会或将发表有关“经济安保”的附属声明，强调反制“经济胁迫”，外交部发言人汪文斌15日表示，“经济胁迫”这顶帽子毫无疑问是美国最配戴，日方对此应该有深切体会。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，知情人士称，七国集团广岛峰会或将发表有关“经济安保”的附属声明，强调反制“经济胁迫”，维护供应链韧性并实现公平竞争，并在半导体、关键矿物等领域摆脱对中国依赖。中方对此有何评论？

“说到‘经济胁迫’，这顶帽子毫无疑问是美国最配戴。”汪文斌说，作为上世纪80年代“广场协议”的受害者，日方对此应该有深切体会。如果七国集团国家真正关注经济安全的话，就应当要求美国立即停止以国家安全为名行打压、遏制他国之实，停止滥施单边霸凌行径，停止胁迫盟友搞排他性小圈子，停止扰乱全球产业链供应链安全稳定，停止将世界分裂成两大市场、两套体系。这是当前世界经济面临的首要威胁。

汪文斌表示，美国胁迫有关国家对中国大搞经济脱钩、科技封锁，无理打压中国企业，绝不是什么“公平竞争”，而是严重违背市场经济原则和世贸组织规则。

“我们敦促美日等G7国家，身为‘富国俱乐部’成员，不能只从G7等少数国家利益出发，损害国际社会绝大多数国家的利益，而应顺应开放包容的时代大势，多想想如何为世界的和平、稳定与发展做些实实在在的好事。”汪文斌说，“日本作为G7轮值主席国不要为虎作伥，不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

《 人民日报 》（ 2023年05月16日 17 版）

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