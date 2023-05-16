拉赫蒙总统

应国家主席习近平邀请，塔吉克斯坦总统拉赫蒙将于5月16日至19日出席中国—中亚峰会并对华进行国事访问。

埃莫马利·拉赫蒙于1952年10月5日出生于塔吉克斯坦共和国丹加拉区。1969年毕业于加里宁纳巴德（现为萨尔班德）第40职业技术中学，并在库尔干秋别制油厂担任电工。1971年至1974年在太平洋舰队服役。1982年毕业于塔吉克斯坦国立大学经济系。

1976年至1987年在丹加拉区列宁集体农场担任董事会书记和工会主席。之后在党的机关工作。1987年至1992年担任丹加拉区列宁国营农场主席。1990年当选第十二届塔吉克苏维埃社会主义共和国最高苏维埃人民代表。

1992年担任库利亚布州人民代表委员会执委会主席，同年11月19日在第十六届塔吉克斯坦最高苏维埃会议上当选塔吉克斯坦最高苏维埃主席。1994年11月6日经全民投票当选塔吉克斯坦总统。1999年11月6日经全民投票当选塔吉克斯坦总统，任期7年。2006年和2013年11月6日经全民投票当选塔吉克斯坦总统，任期7年。2020年10月11日经全民投票当选塔吉克斯坦总统，任期7年。是塔吉克斯坦英雄（自1999年起）。

已婚，有9个子女。

（新华社电）

《 人民日报 》（ 2023年05月16日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)