本报记者 李 强

“即将举行的中国—中亚峰会将推动中亚同中国关系实现新发展，为中亚国家转型发展、提升地区影响带来新机遇。”塔吉克斯坦国家科学院欧亚研究所首席研究员阿卜杜加尼·马马达齐莫夫日前在接受本报记者专访时说。

中国同中亚国家是命运与共的好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟。10年来，在元首外交的战略引领下，双方合作取得一系列历史性、突破性成就。马马达齐莫夫说，2022年，六国元首共同宣布打造中国—中亚命运共同体，中亚国家与中国战略互信迈上新台阶，互利合作增添新动力，友好往来进入新阶段，“双方关系呈现前所未有的勃勃生机”。

马马达齐莫夫表示，塔吉克斯坦在世界上率先支持并积极参与共建“一带一路”合作。2017年，塔吉克斯坦和中国在北京发表联合声明，决定建立全面战略伙伴关系，推进共建“一带一路”倡议同塔“2030年前国家发展战略”对接。马马达齐莫夫表示，如今，塔中友好和各领域互利合作持续发展。面对新冠疫情等挑战，两国守望相助，交流合作稳步推进。

“塔吉克斯坦和中国在文化上有许多共通之处。”马马达齐莫夫表示，塔中两国人文交流有助于进一步促进民心相通，深化务实合作。他认为，中国坚持科技创新，塔中两国很早就开展科技交流与合作，并取得一系列丰硕成果。中亚首家鲁班工坊——塔吉克斯坦鲁班工坊启动运营具有重要意义，“塔吉克斯坦人民非常欢迎开办鲁班工坊，相信经过职业技术培训，塔吉克斯坦青年将开拓更广阔的发展空间”。

“构建人类命运共同体理念充分契合当前深刻调整的国际格局。它有助于将国际社会凝聚为一个团结的大家庭，推动各方用和平手段化解矛盾、管控分歧。”马马达齐莫夫表示，中国始终支持经济全球化和国际贸易自由化便利化，是推动建设开放型世界经济的重要力量。中国坚定维护公平正义，促进共同发展，展现了大国担当，为世界和平发展作出重要贡献。

《 人民日报 》（ 2023年05月16日 03 版）

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