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述评：中非合作“技术含量”不断提升

2023年05月15日21:08 | 来源：新华网
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　　新华社内罗毕5月15日电 题：中非合作“技术含量”不断提升

　　新华社记者金正

　　当前，中非合作不断取得新进展，双方合作“技术含量”不断提升。近期，华为公司与乌干达有关公司在乌首都坎帕拉共同发布该国首个5G数字水泥工厂项目，博茨瓦纳与中国企业宣布联合推进智能钻石矿山项目，中国热带农业科学院首个海外科技中心在刚果（布）揭牌……中非合作“技术含量”的提升，正助力非洲国家发展迈向更高水平。

　　中国技术为中非减贫惠农合作带来“新动能”。地处非洲大陆东部的布隆迪，降水充沛，适合水稻种植，但当地水稻品种单位产量不高，长期饱受粮食短缺困扰。中国自2009年起实施援布高级农业专家技术合作项目。多年来，中国专家组在布隆迪深入田间地头，足迹遍布15个水稻种植省份，成功挑选引进8种适合当地的稻种，解决了当地山区经常因稻瘟病减产甚至绝收的历史性难题。“中国利用农业技术助力精准扶贫，对于发展中国家而言是有益启示。”肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说。

　　中国技术为中非能力建设合作注入“新力量”。人才在经济发展中的重要性不言而喻。一直以来，非洲职业教育基础薄弱、资金短缺、技能培训滞后，软硬件都有很大提升空间。自2019年3月非洲首家鲁班工坊落地吉布提，中国已在非洲建成十余家鲁班工坊，秉持“授人以渔”精神，促进非洲职业教育的发展与创新，受到普遍好评。中国长期支持非洲教育基础设施建设，提供教育培训机会，培养各类适用人才，有效提升了非洲国家自主发展能力，对当地社会稳定、经济发展起到重要促进作用。

　　中国技术为中非数字创新合作提供“新引擎”。中国企业提供技术和经验支持的电子商务、金融科技等成为推动非洲国家疫后经济复苏的重要引擎。埃塞俄比亚的咖啡、卢旺达的辣椒酱、肯尼亚的红茶、加纳的巧克力、坦桑尼亚的腰果……各种非洲产品正通过跨境电商平台，走进中国千家万户。“数字创新工程”是中非合作论坛第八届部长级会议确定的“九项工程”之一，依托中非合作论坛成立的中国-非洲经贸博览会正围绕电商领域持续发力。今年即将在中国长沙举办的第三届中国-非洲经贸博览会将举办非洲好物直播网购节，推动更多优质非洲商品进入中国市场。

　　中非合作“技术含量”不断提升，正是中国切实践行真实亲诚对非政策理念和正确义利观的真实写照。近些年来，从“十大合作计划”到“八大行动”，再到“九项工程”，中非合作与时俱进，各领域合作在各类新兴技术手段的赋能下不断深化和拓展。面向未来，中非全面深化各领域合作，进一步推进“一带一路”倡议与非洲发展战略对接，共同推进高质量发展，必将取得更多成果，惠及更多非洲人民。

(责编：崔译戈、杨牧)

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