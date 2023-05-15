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中国第13批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队通过联合国二季度装备核查

2023年05月15日15:48 | 来源：新华网
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　　新华社内罗毕5月15日电（于洪泽）瓦乌消息：近日，中国第13批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队顺利通过联合国第二季度装备核查并取得全优的总评成绩，其良好的装备维护水平、一流的营区建设质量获核查组肯定。

　　此次核查，联合国驻南苏丹特派团派出12人组成的核查组，历时两天分别对维和工兵分队瓦乌、科瓦乔克两个营区所有装备器材进行全面核查评估。核查采取听取汇报、现地检查、随机提问、实装操作的方式，重点对工程机械、保障装备、武器弹药、通信医疗、营房设施32类9000余件物资器材进行综合性评估。

　　经过核查，维和工兵分队所有装备器材均已达到联合国规定标准，并取得全优的总评成绩。核查组对维和工兵分队在高效推进施工任务的同时，积极开展人道主义援助和文化交流活动给予高度评价。

　　核查组领队丹妮卡·德比科维奇说：“中国工兵营装备维护保养水平高，物资种类齐全，营区建设富有创造力，体现出中国工兵极高的专业素养和工作标准，一些做法值得在联南苏团广泛推广。”

　　装备核查是联合国对出兵国所提供的装备和设施能否满足维和要求而进行的综合性评估，也是对出兵国予以经济补偿的重要依据，通常每季度进行一次。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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