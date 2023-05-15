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热带气旋“穆查”袭击缅甸西部和西北部

2023年05月15日13:31 | 来源：新华网
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　　新华社仰光5月14日电（记者张东强）据缅甸国家管理委员会14日公开的消息，热带气旋“穆查”当日上午从孟加拉湾登陆缅甸西部若开邦，并对实兑、丹兑、古亚、皎漂和科科群岛等地基础设施造成破坏，救援工作正在展开。

　　据部分缅文媒体报道，“穆查”已造成多人死亡。记者联系缅甸国家管理委员会和救援队，暂未获得伤亡数据。

　　社交媒体上发布的消息显示，若开邦的一名女子被树木砸死。实兑多个地区的电力和通信中断。社交媒体上的一段视频显示，实兑的电信基站被强风刮断，树木被刮倒，街道和建筑物被水淹没。

　　气象监测数据显示，14日“穆查”以每小时209千米的风速袭击了孟加拉国和缅甸沿海地区。缅甸大部分地区出现降雨，部分地区降雨量破历史纪录。

　　缅气象部门预测，这将是缅甸十多年来遭遇的最强热带气旋。气象部门已提醒山区注意暴雨和山体滑坡，近海地区注意风暴潮。

　　缅官方媒体报道，为应对此次热带气旋，有关部门布置了若干救援队和载有食物等物资的救援车，高危地区的民众已被转移至安全区域。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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