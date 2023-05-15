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赵乐际对摩洛哥进行正式友好访问

2023年05月15日13:29 | 来源：新华网
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　　新华社拉巴特5月15日电（记者张浩　齐紫剑）应摩洛哥众议长阿拉米邀请，中国全国人大常委会委员长赵乐际11日至14日对摩洛哥进行正式友好访问，在拉巴特会见首相阿赫努什，与众议长阿拉米、代参议长哈宁分别举行会谈。

5月11日至14日，应摩洛哥众议长阿拉米邀请，中国全国人大常委会委员长赵乐际对摩洛哥进行正式友好访问。这是5月11日，赵乐际在拉巴特会见摩洛哥首相阿赫努什。新华社记者 翟健岚 摄

　　会见阿赫努什时，赵乐际说，在习近平主席和穆罕默德六世国王的战略引领下，中摩关系实现跨越式发展，正处于历史最好时期。双方要进一步落实两国元首重要共识，推动中摩战略伙伴关系实现更高水平发展。中方感谢摩方恪守一个中国原则，在台湾、涉疆、涉藏、人权等问题上给予中方宝贵支持。中方愿同摩方共同努力，深化两国在共建“一带一路”框架内合作，积极落实首届中国－阿拉伯国家峰会及中非合作论坛成果，挖掘合作潜力，扩大人文交流，促进两国文明互鉴、民心相通。中方愿同包括摩方在内的阿拉伯国家一道，以构建面向新时代的中阿命运共同体为引领，开创中阿战略伙伴关系更美好未来。

　　阿赫努什说，2016年，两国元首宣布建立摩中战略伙伴关系，开辟了两国关系新时代。摩恪守一个中国原则，坚定支持中国维护国家主权和领土完整。愿同中方在共建“一带一路”、促进贸易投资、深化人文交流等各领域加强合作，促进两国关系实现更大发展。

　　与阿拉米、哈宁分别会谈时，赵乐际说，摩洛哥是最早同新中国建交的阿拉伯和非洲国家之一，守望相助、携手共进是两国关系不变的初心。今年是中摩建交65周年，双方要坚定相互支持、深化务实合作、加强多边协调配合，推动战略伙伴关系深入发展。习近平主席提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为破解发展和安全难题、促进人类文明进步提供了中国方案。中方赞赏摩方支持全球发展倡议并加入“全球发展倡议之友小组”，欢迎摩方积极参与全球安全倡议和全球文明倡议。中国全国人大愿同摩参众两院一道，加强立法机构高层、专门委员会、双边友好小组、人大代表和议员之间的交往，深化治国理政经验交流，为务实合作提供良好法治环境。

　　阿拉米说，摩中两国均秉持公正立场，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。中国是摩洛哥主要贸易伙伴之一，希深化务实合作，共同开拓非洲市场，实现互利共赢。感谢中方帮助摩洛哥抗击疫情。愿进一步发挥立法机构作用，促进两国经济文化交流。哈宁说，摩中政治互信牢固。摩方积极支持习近平主席提出的重大倡议，愿与中方共同努力，把摩中关系打造成国与国友好交往的典范。

　　赵乐际向摩方介绍了中国式现代化、中国特色社会主义政治发展道路等情况。摩方表示，对中国的历史和发展道路充满敬意。各国只有相互尊重彼此的政治制度和发展模式，世界才能实现和平、稳定和发展。摩方愿同中方一道，为构建人类命运共同体作出贡献。

　　访摩期间，赵乐际出席了阿赫努什首相以穆罕默德六世国王名义举行的晚宴。赵乐际还视察了穆罕默德五世大学孔子学院，希望双方共同努力，培养更多推动中摩、中阿、中非友好交流的使者；视察中信戴卡北非工厂，强调要践行真实亲诚对非政策理念和正确义利观，为深化中非务实合作作出更大贡献。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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