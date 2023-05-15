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多彩中亚 丝路新篇丨物流合作 走出跨境陆海联运“新丝路”

2023年05月15日09:58 | 来源：央视新闻客户端
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当前，中国同中亚国家各领域务实合作持续深化。作为“一带一路”的首倡之地，中亚地区已成为高质量共建“一带一路”的示范区。今天，让我们一起走进中哈（连云港）物流合作基地。

2014年，在中哈两国元首的共同见证下，中哈连云港物流项目正式投产运营。作为“一带一路”国际经贸合作首个落地的实体平台项目，经过近10年的发展，中哈（连云港）物流合作基地，已成为中亚五国过境运输、仓储物流、往来贸易的国际经济平台，有力促进中国同中亚国家的互联互通、贸易往来。

这几天，一列装有约2200吨乌兹别克斯坦钾肥的中欧班列抵达中哈（连云港）物流合作基地。通过“零等待”“零污染”“零货损”的转关监管模式，这批货物第一时间搭乘连云港海运班轮发往东南亚。

在连云港，中亚国家连上了从太平洋扬帆起航的出海口。如今，乌兹别克斯坦等国化肥经由连云港发往日本、韩国和东南亚等国已成为常态。哈萨克斯坦过境中国进口的日用消费品以及出口的矿产品、粮食等优势贸易商品，80%以上也通过连云港口岸集散分拨。

连云港中哈国际物流有限公司副总经理 阿孜：自从有了中哈（连云港）物流合作基地，哈萨克斯坦出口自己的农产品、矿产品变得更方便了。同时，东南亚等国的产品也能更快捷地进入哈萨克斯坦。共建“一带一路”有利于中哈两国发展。在物流基地，我们这些哈方员工同中国同事共同努力，期待进一步促进两国的互联互通。

2022年，中亚五国经由中哈（连云港）物流合作基地过境和进出口的集装箱达51854标箱，同比增长11%。过境货品种类从最初的汽车配件、电子元器件，扩大到建材、家居、机电、粮食、矿产、化工材料等众多领域。国际集装箱在连云港的过境时间也由原来4天以上缩短至1天以内。

如何进一步发挥国际过境中转港优势，提高物流效率？在数字化调度中心，位于东部出海口的连云港与万里之外的哈萨克斯坦霍尔果斯—东门无水港实现实时信息共享、业务联动，中哈合作伙伴能及时了解彼此动向，提高作业效率。借助智能化远程操控系统，中哈（连云港）物流合作基地集装箱装卸作业效率也得到明显提升。

连云港中哈国际物流有限公司龙门吊司机 朱超：自从用了这套系统以后，我在这里一个人可以同时控制三台轨道吊，至少提升了30%的工作效率，而且现在我不用每天来回爬上爬下，来回换龙（门吊），也减少了我们的工作强度。

携手同样位于连云港的上合组织国际物流园，中哈（连云港）物流合作基地大宗物资仓储、分拨、中转能力持续增强。目前，从中哈（连云港）物流合作基地和上合组织（连云港）国际物流园开出的中欧班列，已实现对中亚地区主要站点全覆盖。未来，连贯东西的新亚欧陆海联运通道将更加畅通高效。

连云港中哈国际物流有限公司总经理 左学梅：一是放大中哈合作优势，推动哈国铁路搭建统一的业务平台；二是拓展班列双向货源，利用RCEP经贸合作机遇，开发中亚和日韩、东南亚间双向国际中转，稳固中亚五国的班列通道，做优亚欧双向的过境通道，争取国际班列（全年）开行750列以上；三是拓展合作新领域、新空间，加强与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦商务对接，配合做好宽轨车板、铁路笼车运输、中吉乌通道等项目推进。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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