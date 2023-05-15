海外网 武慧敏

萨摩亚驻华大使卢阿马努韦·马里纳近照。

海外网 陆宁远摄

位于太平洋南部的萨摩亚被称为“世界上最早看到太阳升起的地方”，这里历史悠久、风光秀美、文化独特。萨摩亚驻华大使卢阿马努韦·马里纳近日在接受本报采访时表示，萨中友谊源远流长，萨中关系已成为中国与太平洋岛国友好合作的典范，欢迎中国朋友到萨摩亚旅游。

“在中国，我每天都在学习新知识”

2022年7月，卢阿马努韦·马里纳来华赴任。几个月来，马里纳走访了中国多地，足迹遍及北京、广州、香港……随着“打卡”城市越来越多，马里纳对中国的认识和理解日益加深。他被中国大地山川的秀丽所震撼，被中国美食的丰富所吸引，也被中国人民的好客所感动。“中国人民非常友善、乐于助人，在中国与不同的人交谈是一件非常有趣的事。如果有机会，我想游遍中国。”马里纳说，在中国多走多看是他出任驻华大使的重要工作之一。

中国快速发展让马里纳感触深刻，他说，中国在过去几十年取得了不起的成就，已成为世界第二大经济体，中国的发展速度及成就令我们惊叹。

在马里纳看来，“读懂中国”是为了“学习中国”，中国有独特的发展路径——中国式现代化。“这是基于中国的历史文化与基本国情而选择的路径。中国的现代化建设成果惠及全体人民，中国的经济发展还兼顾生态文明建设。”他说，“在中国，我每天都在学习新知识，萨摩亚可以认真研究‘中国式现代化’所包含的要素，从中学习借鉴经验。”

特产成为中国电商平台“爆款”

中国的发展给萨摩亚产品提供了广阔的市场。通过进博会、广交会等平台，不少萨摩亚农产品漂洋过海来到中国的超市、摆上中国人的餐桌。马里纳介绍，目前萨摩亚的多款特产已成为中国电商平台上的“爆款”，其中诺丽果汁广受中国消费者欢迎。“中国市场规模庞大，我希望有更多的萨摩亚商品赢得中国消费者青睐。”

在萨摩亚，处处可见中萨合作发展的印记，中萨示范农场就是其中之一。中国援萨农业技术援助项目实施12年来，在萨建立了太平洋岛国最大的综合示范农场，推广了9项重大农业技术，发展了100多个示范农户，为促进萨摩亚农业生产、增加农民收入和可持续发展发挥了积极作用。马里纳认为，中萨示范农场项目不仅为当地农户提供了帮助，也促进了萨摩亚的农业现代化和农产品多样化发展，提高了蔬菜水果种植效率，满足了萨摩亚当地市场对新鲜果蔬的需求。

2022年，由广东省惠州市援建的中萨友谊公园与文化艺术中心顺利移交。这一中萨友谊的新地标让马里纳印象深刻。马里纳表示，中萨友谊公园和文化艺术中心正日益成为萨摩亚人民休闲娱乐的重要场所，“在萨摩亚时，我几乎每天早上都会去这个大公园，人们很享受在风景优美的公园里悠闲漫步、聊天放松。”

萨摩亚留学生能说流利中文

两国经贸合作持续开展，中萨文化交流也逐步升温。通过充分利用孔子学院的教学资源，萨摩亚孩子们能够学习中文，获得新的知识和技能，也使他们更加了解中国。中国政府每年向萨提供奖学金，使萨优秀学子有机会到中国接受教育。“来中国留学的萨摩亚学生能说一口流利的中文，待他们学成后回到萨摩亚，为国家发展做出贡献。”马里纳说。

马里纳说，萨中之间日益密切的人文交流有着悠久的历史渊源。100多年前，就有中国人来到萨摩亚繁衍生息，与萨摩亚人民一起，为当地发展贡献自己的智慧和力量。如今在萨摩亚，华人超市、饭店等很多。马里纳说：“许多华人移民的后代成为萨摩亚有名的商人。”

中国已经试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家（第二批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务，萨摩亚被列入其中。马里纳希望，未来能有更多的中国游客走进萨摩亚，了解这个美丽的国度，促进两国之间人员与文化的“双向流动”。“我们有纯净的海滩、美味的食物、热情的人民，热烈欢迎中国游客将萨摩亚作为太平洋地区的旅游目的地。”马里纳说。

(责编：崔越、刘叶婷)