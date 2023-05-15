海法·阿布·加扎拉

4月3日至30日，“艺汇丝路——中阿知名艺术家采风作品展”在埃及艺术宫举行，来自阿拉伯国家和中国的艺术家们携80余幅艺术创作相聚于此，以文化搭建桥梁，促进民心相通，具有重要意义。

本次展览展示了阿拉伯艺术家视野中的中国，表达了他们渴望与中国加强艺术交流的意愿。展览中的很多艺术作品，创作于“艺汇丝路”访华采风活动期间。这一阿中合作论坛框架下的重要文化交流项目，自2009年起已连续举办11届。迄今共有来自22个阿拉伯国家的170余名艺术家参与采风活动，创作出绘画、雕塑和陶艺作品近500件。

文明的活力在于交往、交流与交融。艺术没有国界，能够克服不同文化、宗教和语言的障碍，打破人们的误解和成见，促进交流和理解。古丝绸之路跨越时空，连接山海，将阿中两大文明联结在一起，增进了双方民众的了解。如今，共建“一带一路”让阿拉伯国家和中国继续携手相伴、同舟逐梦，书写互学互鉴的时代佳话。阿中优秀艺术家共叙友谊、交流创作思想与技巧，有助于进一步拓宽思路，创作出更多触及人类心灵的精品佳作。

阿拉伯国家和中国都拥有悠久的历史和丰富的文化艺术资源，在文化领域开展合作是增进民心相通、共创美好未来的有效途径。去年12月9日，首届阿拉伯国家—中国峰会在沙特首都利雅得举行。10天后，阿拉伯国家联盟秘书处与中方通力合作，成功在中国举办了第五届阿拉伯艺术节。阿中未来可以在文化旅游、数字文化、动漫游戏等领域开展深入合作，共同打造更多优秀的文化创意产品，提升阿中文化产业的国际竞争力。

中国与阿拉伯国家经济优势互补，近年来双边务实合作不断提质升级。目前，中国已同20个阿拉伯国家及阿盟签署共建“一带一路”合作文件，不少阿拉伯国家都积极谋划将本国发展远景规划与共建“一带一路”倡议对接。阿拉伯国家高度赞赏和认同中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议及构建人类命运共同体理念。阿拉伯国家联盟将积极致力于促进阿中各领域合作关系持续发展，努力落实阿中合作论坛和《首届中阿峰会利雅得宣言》，建立健全文化交流机制，积极推动阿中关系不断走深走实。

文化交流是推动阿中关系发展的重要力量，也是增进民心相通的宝贵桥梁。相信在双方共同努力下，阿中人文交流道路会越走越宽，为深化阿中战略伙伴关系注入持久推动力。

（作者为阿拉伯国家联盟助理秘书长）

《 人民日报 》（ 2023年05月15日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)