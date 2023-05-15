人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

巴勒斯坦杰哈德同以色列达成停火协议

2023年05月15日05:43 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社加沙5月13日电  （记者柳伟建）巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）官员13日晚说，杰哈德已同以色列达成停火协议。

　　这名要求匿名的官员对记者说，在埃及的斡旋下，杰哈德同以色列达成停火协议，协议于当地时间13日22时（北京时间14日3时）正式生效。

　　巴勒斯坦解放组织（巴解组织）执行委员会秘书长侯赛因·谢赫当天发表声明对停火协议达成表示欢迎，他同时感谢埃及以及国际社会为达成停火协议所做努力。

　　以色列总理办公室13日晚发表声明说，以色列国家安全委员会主席察希·哈内格比代表总理内塔尼亚胡向埃及总统塞西表示感谢，对埃及为推动本轮停火所做的积极努力表示赞赏。哈内格比在声明中还说：“平静将得到平静的回应，以色列如果遭攻击或受到威胁将继续用尽一切手段自保。”另据以色列媒体报道，以军后方司令部13日晚放松了以色列南部地区的限制措施。

　　自9日凌晨起，以军对加沙地带发动多轮空袭，炸死多名杰哈德高级成员。以色列军方13日晚说，10日以来，已有1200多枚火箭弹从加沙地带射向以色列。据加沙地带卫生部门和以色列急救部门的消息，截至13日，本轮冲突已造成33名巴勒斯坦人死亡、140多人受伤，1名以色列人在火箭弹袭击中死亡。

　　（参与记者：王卓伦、张天朗）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月15日 15 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部