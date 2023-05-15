本报记者 管克江

阿联酋气候技术大会5月10日至11日在阿布扎比举行，1000多名来自全球各地的政府、商界和技术专家等与会。这是阿联酋首次举办类似活动。大会展示了气候应对相关技术、创新及投资机遇，并举行首席执行官圆桌会议等多场讨论活动。

《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会今年将在阿联酋举行，大会候任主席、阿联酋气候变化事务特使苏尔坦表示，将全球平均气温较工业化前水平控制在升高1.5摄氏度之内的机会窗口正在缩小，各方需要在气候金融、人力资本、政策和技术四个关键领域加大努力。苏尔坦强调，技术有能力把世界面临的气候挑战转化为经济社会可持续发展的机遇。为了在保持经济发展的同时大幅减少排放并实现《巴黎协定》的目标，突破性的解决方案必不可少，而这些解决方案的关键来源就是技术。

阿联酋公共教育和先进技术国务部长萨拉·阿米里表示，应对气候变化需要各地区、各领域的共同参与、共享成果。因此，她敦促发达国家加大力度向脆弱国家提供支持。据介绍，阿联酋已在70多个国家和地区的可再生能源领域投入了约500亿美元资金。

新加坡国务资政尚达曼在大会讨论中表示，加强应对气候变化行动，意味着更大的发展机遇。据预测，到2050年实现碳中和，需要全球每年为此投入4万亿到9万亿美元。在气候、水资源和生物多样性上的巨额投资将带来显著经济增长，推动就业和生产率提升。

据统计，2022年，全球在绿色低碳技术方面的投资总额达到1.1万亿美元。远程参会的比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨呼吁开展一场绿色工业革命，以应对气候变化、保护当地社区、促进全球发展进步。他指出，油气行业在应对气候变化方面需要做出更大承诺。

大会期间，众多企业展示了气候应对技术解决方案。由阿布扎比国家石油公司等设立的云计算合资公司展示了“人工智能排放平台”，该自动化软件可预测企业的未来排放，为更好推出减排措施提供辅助。阿布扎比证券交易所的一家上市公司展示了高空伪卫星技术。相较传统卫星，这种悬停在平流层高度的空中平台操作更加简便，可通过太阳能驱动。

大会期间，阿联酋发展银行宣布加入工业脱碳联盟。该联盟由国际可再生能源署和西门子能源去年联合发起，旨在促进工业领域全价值链的脱碳行动。阿联酋发展银行表示，对于可再生能源的投资，银行将最高给予项目价值100%的融资、最长15年的融资期限和2年的宽限期。

（本报迪拜电）

《 人民日报 》（ 2023年05月15日 15 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)