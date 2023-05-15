中亚地区是“一带一路”的首倡之地，是高质量共建“一带一路”示范区。中国—中亚峰会将为中国和中亚国家高质量共建“一带一路”注入强劲动力

“我的家乡陕西，就位于古丝绸之路的起点。站在这里，回首历史，我仿佛听到了山间回荡的声声驼铃，看到了大漠飘飞的袅袅孤烟。”2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦发表演讲，提出共同建设“丝绸之路经济带”，中亚地区成为“一带一路”的首倡之地。10年来，中国和中亚国家积极推进发展战略对接，高质量共建“一带一路”取得丰硕成果。即将在陕西省西安市举行的中国—中亚峰会，将进一步凝聚中国和中亚国家高质量共建“一带一路”的共识，助力双方继续做共建“一带一路”的先行者。

中亚地区是高质量共建“一带一路”示范区。各方积极推进共建“一带一路”倡议同本国发展战略对接，开展高效合作，成功建成中哈原油管道、中国—中亚天然气管道、中吉乌公路、中乌鹏盛工业园、中塔乌公路等一大批互利共赢的合作项目，广泛惠及地区各国人民。中哈霍尔果斯国际边境合作中心与中哈连云港物流合作基地建成，打开了中亚国家通向太平洋的大门；中国企业承建的中亚第一长隧道“安格连—帕普”铁路隧道顺利贯通，结束了当地民众出行需要翻山越岭或绕行他国的历史；一座座产业园在中亚拔地而起，不仅创造大量就业岗位、培养众多专业人才，还带动当地产业升级发展……中国和中亚国家共建“一带一路”的生动实践，让“空口袋立不起来”“只有结满果实的大树才会引人注意”等中亚谚语有了最鲜活的注释。

中国同中亚国家关系高水平发展，为双方共建“一带一路”提供重要政治保障。10年来，习近平主席多次到访中亚国家，通过多种方式同中亚国家领导人保持密切互动，推动中国同中亚国家关系实现跨越式发展。在去年1月举行的中国同中亚五国建交30周年视频峰会上，双方宣布打造中国—中亚命运共同体，开启相互关系的新时代。如今，中国同中亚五国均已建立全面战略伙伴关系，均已签署共建“一带一路”合作文件。在此基础上，中方共建“一带一路”倡议同哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策、塔吉克斯坦2030年前国家发展战略、吉尔吉斯斯坦“2040年发展战略”、乌兹别克斯坦“新乌兹别克斯坦”2022—2026年发展战略、土库曼斯坦“复兴丝绸之路”战略的对接不断推进。

民心相通是“一带一路”建设的重要内容，也是“一带一路”建设的人文基础。10年来，中国同中亚国家不断加强人民友好往来，增进相互了解和传统友谊。双方结成62对友好省州市，每年数十万民众常来常往；孔子学院和孔子课堂带动“中文热”“中国文化热”在中亚国家持续升温；中亚首家鲁班工坊在塔吉克斯坦首都杜尚别投入运营；“中国—哈萨克斯坦传统医学中心”“中国—中亚农业合作中心”“中国—中亚综合农业科技示范园区”揭牌，“教育培训计划”和“减贫惠农计划”正式启动……中国与中亚国家延续千年的友好情谊更加深入人心，双方共建“一带一路”的民意基础和社会基础愈加深厚。

中国—中亚峰会将为中国和中亚国家高质量共建“一带一路”注入强劲动力。“共建‘一带一路’已经成为推动构建人类命运共同体的重要引擎，哈方将继续积极支持和参与”“塔方愿积极参与共建‘一带一路’合作，在此框架下推进经贸、工业、能源、基础设施等各领域合作”“土方愿积极推进‘复兴丝绸之路’战略同‘一带一路’倡议对接，进一步扩大两国经贸合作”……当前，中亚国家携手中国高质量共建“一带一路”的愿望更为强烈。在继续提升贸易和投资便利化水平，扩大相互投资和贸易规模的同时，中国同中亚国家将不断深化产能、能源、农业、数字经济等领域合作，确保重点合作项目顺利推进，积极培育双方合作新增长点，为双方人民创造更多福祉。

在古丝绸之路的起点西安，中国和中亚国家将乘着中国—中亚峰会的东风，继续携手打造高质量共建“一带一路”的金字招牌，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2023年05月15日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)