人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯：“不做战争帮凶”——日本民众强烈抗议七国集团峰会将在广岛召开

2023年05月15日00:28 | 来源：新华网
小字号

新华社日本广岛5月14日电 通讯：“不做战争帮凶”——日本民众强烈抗议七国集团峰会将在广岛召开

新华社记者郭丹 杨光

“不做战争帮凶”“不要G7”……14日，200多名日本民众举着各式标语，在广岛和平纪念公园原子弹轰炸遗址举行集会，强烈抗议七国集团（G7）峰会将在广岛召开。

集会上，日本市民团体“和平仓库”代表汤浅一郎在演讲中说：“日本一边说要通过此次峰会向世界传递废除核武器的和平信息，一边又在谋求依赖核武器去实现‘国家安全'，这是自相矛盾的！”

参加集会的秋山史对记者说，日本利用遭受过原子弹轰炸的广岛举行G7峰会，完全违背了广岛民众祈愿和平的美好心愿。

广岛市民西冈由纪夫的家人经历过原子弹轰炸。正是因为从小就对战争的伤痛耳濡目染，他对日本进行的侵略战争以及战争责任有着深刻而清醒的认识。西冈由纪夫在集会上呼吁：“不要再以政治手段利用遭受过原子弹轰炸的广岛，世界应重新回到和平轨道。承认日本曾经对他国进行的战争加害并进行道歉和赔偿，汲取战争教训、防止悲剧重演才是所有广岛民众的和平心愿。”

就在距集会地点几十米开外，一小撮右翼团体分子不停地拿着喇叭鼓吹“日本应该有核武器”。

对此，广岛市民宫原亮嗤之以鼻。他对记者说：“这些人完全忽略了历史。广岛之所以遭到原子弹轰炸，是因为广岛曾经是‘军都’。日本如果不停止扩军备战，甚至谋求拥有核武器，就只能让日本陷入战争的恶性循环。”

宫原亮还说，G7广岛峰会将是一个让乌克兰危机再次升级的会议。北约已经对乌克兰进行武力支持了，日本也打算向乌克兰提供金钱或军事支持。“这不能让战争结束，也不可能实现和平，只能让世界陷入更悲惨的境地。”

“不做战争帮凶”“不要G7”……演讲结束后，抗议民众举着标语上街游行，他们高昂的口号声完全盖住了右翼分子的喇叭声。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部