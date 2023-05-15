新华社日本广岛5月14日电 通讯：“不做战争帮凶”——日本民众强烈抗议七国集团峰会将在广岛召开

新华社记者郭丹 杨光

“不做战争帮凶”“不要G7”……14日，200多名日本民众举着各式标语，在广岛和平纪念公园原子弹轰炸遗址举行集会，强烈抗议七国集团（G7）峰会将在广岛召开。

集会上，日本市民团体“和平仓库”代表汤浅一郎在演讲中说：“日本一边说要通过此次峰会向世界传递废除核武器的和平信息，一边又在谋求依赖核武器去实现‘国家安全'，这是自相矛盾的！”

参加集会的秋山史对记者说，日本利用遭受过原子弹轰炸的广岛举行G7峰会，完全违背了广岛民众祈愿和平的美好心愿。

广岛市民西冈由纪夫的家人经历过原子弹轰炸。正是因为从小就对战争的伤痛耳濡目染，他对日本进行的侵略战争以及战争责任有着深刻而清醒的认识。西冈由纪夫在集会上呼吁：“不要再以政治手段利用遭受过原子弹轰炸的广岛，世界应重新回到和平轨道。承认日本曾经对他国进行的战争加害并进行道歉和赔偿，汲取战争教训、防止悲剧重演才是所有广岛民众的和平心愿。”

就在距集会地点几十米开外，一小撮右翼团体分子不停地拿着喇叭鼓吹“日本应该有核武器”。

对此，广岛市民宫原亮嗤之以鼻。他对记者说：“这些人完全忽略了历史。广岛之所以遭到原子弹轰炸，是因为广岛曾经是‘军都’。日本如果不停止扩军备战，甚至谋求拥有核武器，就只能让日本陷入战争的恶性循环。”

宫原亮还说，G7广岛峰会将是一个让乌克兰危机再次升级的会议。北约已经对乌克兰进行武力支持了，日本也打算向乌克兰提供金钱或军事支持。“这不能让战争结束，也不可能实现和平，只能让世界陷入更悲惨的境地。”

“不做战争帮凶”“不要G7”……演讲结束后，抗议民众举着标语上街游行，他们高昂的口号声完全盖住了右翼分子的喇叭声。

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