新华社曼谷5月14日电（记者宋宇 林昊）泰国14日举行国会下议院选举，改选下议院全部500个议席。选举委员会预计于当晚发布非正式计票结果。

此次选举中，泰国70个政党推举的6679名候选人角逐下议院议席。投票于当地时间8时至下午5时进行，全国设有超过9万个投票站。泰国目前共有超过5200万合法选民。

寻求连任的总理巴育当天上午在首都曼谷一处投票站投票后对媒体说，希望有选举权的泰国人踊跃投票。

此次选举采取“双票制”，即每位选民分别投票给选区候选人和政党。下议院中400个席位由选区投票直接产生，另100席则根据政党得票率按比例分配。反对党为泰党和远进党在选前多次民调中领先。

下议院选举正式结果预计在60天内公布。新一届国会成立后，国会主席将召集上下两院全部750名议员就各政党推举的总理候选人进行表决，获得半数以上支持的候选人当选总理。

2014年，泰国军方发动政变，时任陆军司令巴育领导成立全国维持和平秩序委员会，而后出任总理。2019年，巴育经国会选举继续担任总理。今年1月，巴育正式加入泰国人团结建国党，并被该党提名为下届总理候选人。

泰国上届国会下议院2019年选举产生，任期四年，今年3月23日届满。

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