中新网5月13日电 据法新社报道，当地时间12日，美国知名经济学家、诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)表示，美国的对华“敌对”政策或使世界分裂成两个集团，他敦促西方国家向发展中国家提供投资，而不是“说教”。

据报道，斯蒂格利茨在日本参加七国集团(G7)部长级会谈期间表示，“其他七国集团国家试图向美国施压，他们告诉美国，‘你所做的是在把世界分成两个集团，而这将很难处理。’”

斯蒂格利茨说，“我们可能处于某种战略竞争中，但这并不意味着我们必须如此敌对。”

他还警告称，美国民主党和共和党之间竞相对中国采取强硬态度，可能会破坏应对气候变化和其它全球危机的国际行动。

此外，80岁的斯蒂格利茨指出，与中国等国家相比，西方国家对发展中经济体的投资“非常少”。

报道称，斯蒂格利茨还对美债危机发表了看法。他警告称，“无法达成协议的风险很大”，称共和党坚持大幅削减开支以换取提高债务上限的做法“太过狂热”。“这在政治上是不合理的……但是美国的政治已进入一个非常奇怪的境地。”

此前，有知情人士透露，七国集团成员国将宣布要共同应对“经济胁迫”，以便向中国发出信号。中国外交部发言人汪文斌5月12日主持例行记者会时回应称，说到经济胁迫，第一个应当受到声讨的，恐怕非美国莫属。美国一再泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，对别国企业采取歧视性和不公平做法，其行为严重违反市场经济和公平竞争原则。

汪文斌指出，中国自身就是美国经济胁迫的受害者，我们一贯坚决反对其他国家搞经济胁迫，我们敦促七国集团顺应开放包容的时代大势，停止搞封闭排他的“小圈子”，不要做经济胁迫的同谋和帮凶。

(责编：卫嘉、白宇)