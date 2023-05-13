人民网内罗毕5月12日电 （记者黄炜鑫）第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛肯尼亚赛区决赛12日在内罗毕大学举行，共有17名选手参加决赛。

本次大赛由中国驻肯尼亚大使馆主办，内罗毕大学孔子学院承办，主题为“天下一家”。比赛设置中文演讲及汉语知识问答、中华才艺展示等环节。

中国驻肯尼亚大使馆公参赵希源在致辞中说，今年是中肯建交60周年，两国各领域合作成果丰硕。“中国梦”和“肯尼亚梦”交相辉映，激励双方以语言为桥，在各自“逐梦”道路上砥砺前行，携手共进。希望肯尼亚青年学生通过学习汉语，加强对中国优秀传统文化的了解，成长为中肯友好交往的桥梁和使者。

来自内罗毕大学孔子学院的阿莫斯·阿瓜塔·米齐拉荣获比赛一等奖。他说，肯中合作不仅使肯尼亚基础设施建设得到了快速发展，更重要的是厚植了两国人民的深厚情谊。

据悉，为吸引肯尼亚更多中文爱好者参加比赛，此次大赛特开辟了非孔院赛道，即尚未建立孔子学院的大学以及职业院校的中文学习者均可报名参赛，最终2名选手脱颖而出，晋级决赛。

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