新华社海牙5月12日电（记者朱超 王湘江）应荷兰政府邀请，国家副主席韩正于当地时间5月10日至12日访问荷兰，在海牙会见威廉-亚历山大国王，并与吕特首相举行会谈。

会见威廉-亚历山大时，韩正首先转达了习近平主席和彭丽媛教授对国王和王后的亲切问候和良好祝愿，他表示，在习近平主席和威廉-亚历山大国王的战略引领下，中荷关系始终保持健康稳定发展。双边贸易额逆势增长，农业水利、交通物流、可持续发展等领域合作稳步推进，希望通过此访，进一步落实习近平主席和国王达成的重要共识，推动中荷开放务实的全面合作伙伴关系取得更大发展。

韩正指出，当前经济全球化遭遇一些困难，但大趋势不可逆转。中荷在绿色低碳、气候变化等领域有很大合作空间，应携手努力，共迎挑战。不同文明国家之间要相互尊重、相互理解、相互支持，在交流中谋共识，在合作中促共赢。

威廉-亚历山大请韩正转达他和王后对习近平主席和彭丽媛教授的亲切问候和良好祝愿，他表示，21世纪人类面临的最重要问题是环境问题。中国在解决庞大人口面临的水资源和卫生问题上取得的成就有目共睹。荷中在可持续发展和环境保护方面发挥了重要作用，应进一步加强合作，促进全球碳中和与减排。国际上应更多关注共识，相互尊重彼此文明，认同彼此身份，正是因为这些文明和身份的多样性才让每个民族和国家成为唯一。

与吕特会谈时，韩正表示，近年来，中荷双方本着相互尊重、相互信任的精神，携手应对挑战，共同确保全球产供链稳定，为两国和世界经济作出了贡献。当前，中国经济企稳回升势头好于预期，必将助力全球经济复苏，也将为中荷务实合作提供更广阔空间。中方愿与荷方广泛沟通，巩固互信，共同探索新形势下合作走向，推动中荷关系健康发展，共促世界和平、安全与繁荣。

韩正指出，应对气候变化关键在于行动，需要国际社会共同关注和努力。中欧之间没有根本利害冲突，更多的是优势互补，中方愿通过务实合作推进中欧关系更好发展。

吕特欢迎韩正到访，他表示，中国是荷兰的重要贸易伙伴。双方关系强韧、有力，在经贸、绿色低碳、气候变化等领域务实合作空间很大。当今世界问题很多，中国的作用不可或缺。期待荷中交往快速恢复，愿深化双方务实合作，加强气候变化领域的科技合作，助力实现全球应对气候变化目标。

会谈结束后，韩正与吕特共同参观了莫里茨皇家美术馆。

访荷期间，韩正还分别会见了阿斯麦公司和阿克苏诺贝尔公司负责人，并考察了飞利浦公司阿姆斯特丹总部。

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