新华社北京5月12日电 题：中国同中亚畅通“钢铁驼队”保障全球产业链供应链

新华社记者刘斐、姜辰蓉、屈凌燕

古丝绸之路上的驼队经由中亚沟通中国与欧洲的货物人文时，一定无法想象，有朝一日“钢铁驼队”会在亚欧大陆上高速往来，输送数量巨大种类繁多的商品物资。

2011年成功开行首列、迄今已达6.5万列的中欧班列，被称为联通亚欧的“钢铁驼队”。2022年，中欧班列开行1.6万列、发送160万标箱，为保障国际产业链供应链稳定畅通提供了有力支撑。

安徽合肥至匈牙利布达佩斯的中欧班列从合肥北站物流基地驶出（无人机照片，2022年7月29日摄）。新华社发（宋炎骏摄）

中亚位于亚欧大陆结合部，自2000多年前张骞通西域后便是丝绸之路上的重要交通枢纽。

包括中欧班列、中吉乌公路、中塔乌公路等在内的基础设施建设与区域联通网络构建，使中亚成为中国与中东、欧洲之间的过境通道、东西方经济的纽带。

2022年9月，装载新能源汽车的中欧班列长安号从陕西西安出发，历时16天抵达德国杜伊斯堡场站。之后，长安号又成功承运了比亚迪、大众、蔚来等品牌新能源汽车。如今，欧洲每10辆新能源汽车中，就有1辆来自中国。

4月23日，中欧班列长安号吉利汽车出口专列从西安国际港站驶出。新华社记者 李一博 摄

中欧班列长安号自2013年开行以来，开行量与运输货物品类都在不断增加，基本覆盖了亚欧地区主要货源地。西安自贸港建设运营有限公司总经理袁小军介绍说，汽车整车、汽车零部件以及太阳能光伏板等附加值较高的货物，将在未来中欧班列长安号运输中占据更大比重。

事实上，越来越多中亚国家城市既是中欧班列的“中点”又是“终点”。

今年前3个月，由浙江义乌始发的“义新欧”中欧班列去程班列数量和发送箱量最多的是中亚五国。其所运商品种类从最初的小商品，扩展到现在的汽车配件、机械设备、建材等。

“中欧班列已经成为大型物流企业的必要选择，铁路和空运、海运共同组成国际物流供应链保障的一部分。”义乌市市场发展委副主任贝旭东说。

2020年6月5日，满载防疫物资的“义新欧”中欧班列（义乌-马德里）在义乌西站启程，前往西班牙首都马德里。新华社发（吕斌 摄）

近年来，随着中国与中亚国家政治互信不断深化、务实合作提质升级、国际协作走深走实，中欧班列多式联运快速发展、国际联运通道网络逐步完善，沟通亚欧大陆货物运输的“主动脉”效应日益显现。

《中国同中亚五国领导人关于建交30周年的联合声明》与《关于深化“中国+中亚五国”互联互通合作的倡议》去年发布，提出要保障货物运输通畅，这将进一步巩固中亚作为亚欧大陆交通枢纽的重要地位。

位于亚欧大陆内陆的中亚国家也由此获得更好融入开放型世界经济的机会。世界上最大的内陆国哈萨克斯坦借助中欧班列开辟了出海口，将小麦等优势产品经中国发往东南亚市场。

如今，中欧班列已构建了一条全天候、大运量、绿色低碳的陆路运输新通道。中亚作为关键枢纽的作用日益凸显，过境中亚的中欧班列数量不断增多。2021年，过境哈萨克斯坦的中欧班列数量同比增长24%。

出境中欧（中亚）班列停靠在新疆阿拉山口站内（2021年5月27日摄，无人机照片）。新华社发（关博 摄）

中国是中亚五国最大的贸易和投资伙伴，2022年中国与中亚五国贸易额达到702亿美元，创历史新高。

中国是世界第一制造业大国，拥有全部工业门类，持续向世界输送高性价比的产品，在全球产业链供应链中发挥着重要作用。

德国汉堡港营销协会负责人阿克塞尔·马特恩认为，作为一种可靠的物流替代方案，中欧班列有利于缓解供应链紧张难题。

一段时期，受新冠疫情影响，海运空运长时间受阻，致使全球特别是美欧企业缺乏生产原材料、产品难以抵达远端，进一步拖累复工复产。期间，中欧班列充分发挥国际铁路联运“分段运输”、人员接触少的优势，全力承接海运空运转移货源，有效保障了国际产业链供应链稳定。

据国家发展改革委开放司司长徐建平介绍，中欧班列的开行，打造了国际抗疫“生命通道”，助力沿线国家企业复工复产，增强国际物流应急保障能力，凸显安全、稳定、富有韧性的优势。

中国－中亚峰会即将举行。举办地西安，正是古代丝绸之路的起点。中国国际问题研究院欧亚研究所所长李自国认为，峰会将有助各方在利益共同处达成合作共识，进一步发挥跨境铁路优势，促进中国与中亚国家交通物流合作。

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