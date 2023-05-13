本报北京5月12日电 （记者申少铁）记者从中国红十字会总会获悉：红十字国际委员会12日公布了第四十九届南丁格尔奖获奖者名单，共有来自22个国家的37名护理人员获得南丁格尔奖。经中国红十字会组织评选推荐，我国有7名优秀护理工作者获此殊荣，是本届获奖人数最多的国家。

我国获奖的7名护理工作者分别是：海军军医大学第二附属医院急诊重症医学科兼血透室护士长陈静、海南省第五人民医院麻风病区护士长邢少云、首都医科大学附属北京朝阳医院内科原科护士长刘小娟、重庆医科大学附属第二医院护理部主任甘秀妮、浙江大学医学院附属第一医院护理部副主任赵雪红、四川大学华西医院护理部主任蒋艳、山西医科大学第二医院护理部副主任张颖惠。

南丁格尔奖是授予各国优秀护理工作者的国际荣誉，用以表彰他们平时或战时的卓越成就和献身精神。我国自1983年参与第二十九届南丁格尔奖评选以来，已有90位优秀护理工作者获此殊荣。

《 人民日报 》（ 2023年05月13日 04 版）

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