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挪威首相斯特勒会见秦刚

2023年05月13日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社奥斯陆5月12日电  当地时间5月12日，挪威首相斯特勒在奥斯陆会见国务委员兼外长秦刚。

　　秦刚表示，中方重视同挪威的关系，愿同挪方加强沟通，增进互信，推动合作。中方赞赏挪政府坚持一个中国政策，以务实、理性态度看待中国，以相互尊重、平等相待原则推动双边关系发展。中国经济正加快恢复增长，将为包括挪威在内的世界各国带来空前机遇。中挪应加强在经贸、海洋、社会福利、绿色转型等领域务实合作，拓展合作的广度深度，推动双边关系迈上新台阶。明年是中挪建交70周年，双方可早做准备，筹划相关庆祝活动。

　　斯特勒表示，挪中国家大小不同，国情各异，但有着悠久的交往历史，保持着对话沟通。挪方重视同中方的合作，愿加强各层级交流，推动两国合作更大发展，特别是在绿色转型、气候变化、医药、北极等领域的合作。

　　双方就乌克兰问题交换了意见。

　　访问期间，秦刚还集体会见挪威议会外交与国防事务委员会议员，同挪威外交大臣维特费尔特举行会谈，双方签署了新版《避免双重征税协定》。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月13日 03 版）
(责编：卫嘉、白宇)

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