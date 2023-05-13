“各自由贸易试验区、海南自由贸易港蓬勃兴起，沿海地区踊跃创新，中西部地区加快发展，东北振兴蓄势待发，边疆地区兴边富民。”放眼今日之中国，区域发展形势稳中向好，区域发展平衡性协调性持续增强，铺展一幅充满生机活力的画卷。接受本报记者采访的国际人士表示，新时代10年，中国稳步推进区域重大战略，筑牢区域协调发展的基石，为推进中国式现代化进程注入磅礴力量，也为世界其他国家带来可资借鉴的经验和共同发展的机遇。

“充分反映了中国共产党人的远见卓识”

党的十八大以来，习近平总书记高瞻远瞩、深谋远虑，亲自谋划、亲自部署、亲自推动京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长江三角洲区域一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略，部署进一步完善支持西部大开发、东北振兴、中部崛起、东部率先发展的政策体系，确立了基本公共服务均等化、基础设施通达程度比较均衡、人民基本生活保障水平大体相当的区域协调发展目标。

10年来，京津冀、长三角、粤港澳大湾区高质量发展动力源作用日益增强，长江、黄河两条母亲河走上生态优先、绿色发展的道路，东西部发展差距持续缩小、重要功能区关键作用更加凸显，城市与乡村互促共进、民生福祉不断增进……坚持优势互补、互利共赢，中国区域协调发展结出累累硕果。

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山表示，中国正在推动构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系，在一系列区域重大战略部署下，各个地区和城市的优势得以充分发挥。中国找到了适合中国国情的发展模式，取得了世界瞩目的发展成就，这离不开中国共产党的科学决策。“在习近平主席的引领下，中国加强顶层设计，落实国家规划，发挥制度优势，大力推动区域协调高质量发展，促成不同区域以及区域内部的合作，充分反映了中国共产党人的远见卓识。”

100多公里，复兴号50多分钟风驰电掣，这是北京到雄安的旅程。短短6年里，雄安新区从无到有、从蓝图到实景，一座高水平现代化城市正在拔地而起，堪称奇迹。这里成为京津冀协同发展的热土、高质量发展的标杆。

加纳智库非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬表示，雄安新区从规划设计就着眼于深入推进京津冀协同发展，未来将打造扩大开放新高地和对外合作新平台。短短6年时间，雄安的发展变化是惊人的，基础设施建设取得重大进展，设立了雄安自贸试验区，为吸引北京、天津等地的高技术人才打下了基础。雄安的发展可以看作推动高质量发展的样板。

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒表示，高标准高质量推进雄安新区建设，有利于集中承接北京的非首都功能疏解，对促进京津冀协同发展具有重要作用。“从长远来看，雄安新区将聚集大量高科技人才，极具创新潜力。这不仅为当地增添发展活力，也将带动周边地区就业和经济发展。”

泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏十分关注粤港澳大湾区建设。他表示，粤港澳大湾区开放程度高、创新能力强，发展前景广阔。粤港澳大湾区以香港、澳门、广州、深圳四大中心城市作为区域发展的核心引擎，将带动周边城市建设，未来将成为新发展格局的战略支点、高质量发展的示范地、中国式现代化的引领地。

“让全体人民共享发展成果”

高质量发展是协调成为内生特点的发展，蕴含着巨大潜能。金沙江上，白鹤滩水电站的巨量绿电，顺着密布的特高压线穿越山河，7毫秒左右就被“闪送”到2000公里之外的江浙两省；银兰高铁开通后，带动银川和兰州两地游客数量猛增，沿线各地枸杞、大枣、牛羊肉等特色农产品口碑远扬；以治气、治沙、治水为重点，京津冀加强区域生态环境联合治理和保护力度，青山常在、绿水长流、空气常新的生态新貌正加速呈现。

“坚持区域协调发展，中国整体发展活力不断增强。”意大利新丝路促进会会长弗朗切斯科·马林焦刚刚访问了安徽省和江苏省，对两地的高质量发展感触深刻。“很多城市的工业园区都形成了有特色的产业集群，其中有许多高新产业。在我多次访问过的中部省份安徽，科技创新发展迅速、成果显著。”马林焦表示，中国区域发展差距逐步缩小，中西部地区一些“明星企业”正发展壮大，这与中国推动区域协调发展的战略息息相关。中国各地有着清晰的发展规划，地方之间能够互相协调配合，实现优势互补、共同发展。

泰国泰中“一带一路”合作研究中心主任威伦·披差翁帕迪表示，中国四通八达的交通网络，尤其是迅速发展的高速铁路，展现了中国式现代化不断推进的进程，是推动区域协调发展的努力和成果。“高速铁路深刻改变了中国民众的出行习惯，让中国各地互联互通日益紧密，形成一个又一个区域经济圈。中国促进区域协调发展，为经济社会高质量发展积聚更多动力。”

全体人民共同富裕是中国式现代化的本质特征，区域协调发展是实现共同富裕的必然要求。中国深化东西部协作和对口支援，深化东北与东部地区对口合作，完善对革命老区、边疆地区、生态退化地区、资源型地区和老工业基地等的精准支持政策，促进发达地区和欠发达地区更好共同发展。

沙特中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼曾在中国留学，见证了中国发挥比较优势、促进区域协调发展的举措。他说：“中国重视推动欠发达地区经济发展，逐步实现全体人民共同富裕。闽宁协作就是中国推动区域协调发展的典范。来自东部发达地区的资金、技术、人才、理念源源不断输入西部，实现了互利共赢。”

满足人民对美好生活的向往，是区域协调发展的题中应有之义。新时代10年，中国坚持以人民为中心，提升各地区民生保障能力，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。

“中国坚持以人民为中心的发展思想，不断推动高质量发展，为人民群众创造更好的经济和社会条件，让全体人民共享发展成果、过上更好的日子。”巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，中国取得了举世瞩目的发展成就，离不开高效的政策执行。区域协调发展战略对补齐区域发展短板、缩小经济发展差距具有重要意义。

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心高级研究员科菲·库阿库表示，中国区域协调发展战略具有连贯性和创新性，为中国实现高质量发展目标奠定基础。中国充分考虑和照顾欠发达地区，尤其是对农村地区人民的需求，加大资源倾斜力度，缩小发展差距，有效解决了贫困等发展难题。

“中国经验具有重要借鉴意义”

中国幅员辽阔、人口众多，各地区自然资源禀赋差别之大世界罕见。如何充分发挥社会主义制度优势，促进区域协调发展，是中国迈向现代化进程中必须要解决好的重大课题。国际人士表示，中国全面落实区域协调发展战略各项任务，将为中国式现代化注入澎湃动力，也将为全球共同发展繁荣作出重要贡献。

弗林蓬强调，推进区域协调发展符合中国国情，是中国经过深入实践走出的行之有效的发展道路。这一战略不仅具有前瞻性，更体现出中国高效的执行力以及中国特色社会主义制度集中力量办大事的优越性。作为世界第二大经济体，中国推进区域协调发展，“也将有利于推动世界可持续发展”。

库阿库表示：“坚持区域协调发展，让中国人民过上了更加富裕、更加美好的生活。对世界其他国家，尤其是发展中国家而言，中国经验具有重要借鉴意义。”

“中国推动区域协调发展取得一系列成就，根本原因在于中国特色社会主义的制度优势、道路优势。”沙巴尼说，在中国共产党领导下，各地区各部门齐心协力，推动区域协调发展取得新发展、迈上新台阶。与此同时，中国也注重高水平对外开放。加强与中国在推动区域协调发展方面的经验共享，有助于沙特更好实现自身发展与繁荣。

汤之敏表示，中国推进区域协调发展不仅有利于中国南部沿海地区高质量发展，也将促进东盟与中国在这一地区的合作。泰中双方重视促进中国粤港澳大湾区、长江三角洲与泰国“东部经济走廊”协同发展，重点推动电动汽车等发展潜力大的产业合作。

林斯表示，作为发展中国家，巴西也面临着发展不平衡的挑战。中国在消除绝对贫困、促进全体人民共同富裕等方面的实践和经验值得借鉴。中国深入实施区域协调发展战略，在经济、社会、文化等方面不断缩小发达地区与欠发达地区的发展差距，再次向世界表明，加强顶层设计、落实发展规划是实现国家发展振兴、民众安居乐业的重要因素。

（本报北京、曼谷、约翰内斯堡、罗马、迪拜、里约热内卢5月12日电 记者龚鸣、赵益普、邹松、闫韫明、谢亚宏、管克江、时元皓，景超平、赵以纯对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2023年05月13日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)