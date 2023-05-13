在埃及、卡塔尔和联合国斡旋下，巴勒斯坦武装组织和以色列于5月3日凌晨达成停火协议，双方交火仅持续一天即告结束。尽管以军4日和6日在约旦河西岸分别又打死4名和2名巴勒斯坦人，但巴以局势总体上保持相对平静。

分析人士指出，巴以冲突近年来常常出现这样“快打快停”的情况，虽然双方小规模冲突不断，但大规模交火往往会在短时间内结束，这次也延续了这一趋势。双方既有各自内部原因，也受到最近中东“和解潮”的影响，都意识到不会从冲突升级中获益，因此在彼此威慑中保持了一定程度的克制。

点到为止

5月2日，在以色列狱中绝食抗议的巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）高级成员卡迪尔·阿德南陷入昏迷，后不治身亡。杰哈德随即发表声明称，要让以色列“付出代价”。当天下午，以色列南部便遭到来自加沙地带的火箭弹袭击，以军则在夜间出动战机对加沙地带多个军事目标发动空袭。加沙地带卫生部门3日发表声明说，以军空袭造成1人死亡、5人受伤。根据以色列方面的消息，至3日凌晨，以南部共遭到来自加沙地带的逾百枚火箭弹袭击。

自4月5日以色列警方与巴勒斯坦民众在耶路撒冷老城的阿克萨清真寺发生冲突以来，巴以紧张事态频现，局势一度剑拔弩张。4月6日至9日，来自加沙地带、黎巴嫩南部、叙利亚南部的累计约80枚火箭弹射向以色列领土或其控制区，以军均进行了报复性炮击。此外，以军持续在约旦河西岸和耶路撒冷多个地区与巴勒斯坦人发生冲突并造成伤亡，约旦河西岸和耶路撒冷等地也发生数起针对以色列人的枪击事件。

不过，回顾巴以近日的交火，巴方对以方造成的实际伤害有限，比如从黎巴嫩境内发射的火箭弹虽多，但据以军发表的声明，仅有5枚落入以色列境内，造成3名以色列人受轻伤。而以军对加沙地带的空袭则主要针对巴武装组织的军事设施而较少波及平民，对黎巴嫩、叙利亚的报复性打击更是局限于少有人居住的边境地带，释放出“点到为止”的克制信号。

华盛顿海湾阿拉伯国家研究所高级驻会学者侯赛因·伊比什认为，目前巴以之间处于一种“新常态”，其特点为冲突多点频发、彼此针锋相对，但往往不会升级为大规模军事行动。

各有考量

分析人士指出，巴以双方在最新这轮冲突中选择快速停火，既有各自内部的原因，也受到沙特阿拉伯和伊朗复交带来的中东“和解潮”的影响。许多国家看到以武力手段解决分歧矛盾的局限性，以谈促和的势头愈发强劲。巴以问题牵动整个中东地区，涉及多国利益，在“和解潮”背景下，相关各方都不愿进一步升级冲突。

从巴勒斯坦方面看，巴伊斯兰抵抗运动（哈马斯）等激进武装派别一直与较为温和的主流派巴民族解放运动（法塔赫）争夺巴内部主导权，常常以强硬对抗以色列来获取巴民众支持。支持哈马斯的伊朗和支持法塔赫的沙特关系缓和，必然会对巴内部各派之间关系及巴以关系产生影响。巴勒斯坦圣城大学政治学教授艾哈迈德·拉菲克·阿瓦德认为，地区和解势头有助于巴勒斯坦各派别减少彼此对峙，减弱激进武装派别强硬对抗以色列的动机，从而有助于缓和巴以紧张关系。

从以色列方面看，中东伊斯兰国家之间的和解让以方感到更大压力，而以总理内塔尼亚胡领导的执政联盟在国内也因司法改革渐失民心，此时升级与巴勒斯坦方面的冲突只会在“内忧”之上徒增“外患”，进一步动摇日益脆弱的民意基础。阿瓦德表示，内塔尼亚胡当前对巴武装组织袭击仅采取“有限反应”，就是为了避免一旦事态升级将不得不与周边多个国家发生冲突。以色列地区外交政策研究所所长尼姆罗德·戈伦认为，对以政府而言，既不刻意升级局势也不轻易妥协，寻求微妙的战略平衡或为当前最佳选择。

事实上，近年来，以色列与部分阿拉伯国家间以经济交流为引领的合作步伐日益加快，基于共同利益的多方面合作蓄势待发。当前，由沙特和伊朗复交开启的对话和解势头在中东地区不断积蓄。分析人士认为，在这一背景下，巴以及相关各方在保持克制的同时，更应顺势而为，拿出政治勇气，迈出恢复和谈的步伐，推动巴勒斯坦问题得到全面公正持久解决。

（据新华社电 记者王卓伦、吕迎旭、柳伟建）

(责编：卫嘉、白宇)