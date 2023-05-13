中国政府欧亚事务特别代表将赴乌波法德俄访问

新华社北京5月12日电 （记者曹嘉玥、邵艺博）外交部发言人汪文斌12日在例行记者会上回答提问时说，中国政府欧亚事务特别代表李辉大使5月15日起将赴乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯五国访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行沟通。

汪文斌说，乌克兰危机爆发以来，中方始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈。习近平主席提出的“四个应该”“四个共同”和“三点思考”，是中方处理乌克兰问题的根本遵循。在此基础上，中方发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，体现了上述核心思想，吸收了各方合理关切，得到国际社会广泛理解和认同。此次中方代表赴有关国家访问，是中方致力于劝和促谈的又一体现，充分表明中方坚定站在和平一边。

他表示，当前，乌克兰危机仍在延宕升级，外溢效应持续显现，国际社会对停火止战、缓和局势的呼声越来越高。

汪文斌说，中方愿继续发挥建设性作用，在停火止战、开启和谈、避免局势升级等方面凝聚更多国际共识，为推动乌克兰危机政治解决作出中国贡献。

介绍厄立特里亚总统访华安排

新华社北京5月12日电 （记者曹嘉玥）外交部发言人汪文斌12日在例行记者会上应询介绍了厄立特里亚总统伊萨亚斯访华的有关安排。他表示，今年是中厄建交30周年，相信伊萨亚斯总统此访将为中厄关系全面深入发展注入新动力，推动两国友好合作不断取得新进展。

应国家主席习近平邀请，厄立特里亚国总统伊萨亚斯·阿费沃基将于5月14日起对中国进行国事访问。

汪文斌说，厄立特里亚是非洲之角地区重要国家。中厄传统友好。2022年，习近平主席同伊萨亚斯总统共同决定将中厄关系提升为战略伙伴关系。今年是中厄建交30周年。当前，两国政治互信持续深化，务实合作成果丰硕，在国际和地区事务中保持密切沟通协作。

汪文斌介绍，伊萨亚斯总统访问期间，习近平主席将为伊萨亚斯总统举行欢迎仪式和欢迎宴会，两国元首将举行会谈。李强总理将会见伊萨亚斯总统。

“相信伊萨亚斯总统此访将为中厄关系全面深入发展注入新动力，推动两国友好合作不断取得新进展。”汪文斌说。

亚洲不应成为地缘政治的角斗场

本报北京5月12日电 （记者郑翔）在12日的外交部例行记者会，有记者问：日本外相林芳正、北约秘书长斯托尔滕贝格分别在接受媒体采访时确认，双方正就北约在日本开设联络处进行磋商。中方对此有何评论？

“北约多次公开表示，北约作为区域性联盟的定位没有变化，不寻求地理突破。亚太地区不是北大西洋地理范畴，也不需要建立亚太版‘北约’，但北约却不断强化同亚太国家关系，执着东进亚太、干预地区事务、挑动阵营对抗，到底意欲何为？”外交部发言人汪文斌说，这已经引起国际社会特别是亚太地区国家的高度警惕。希望有关方面不要因谋求所谓地缘利益而破坏地区知平稳定。

他表示，外界也很关注日本是否真的要充当北约“亚太化”急先锋。亚洲是和平稳定的高地、合作发展的热土，不应成为地缘争夺的角斗场。由于近代军国主义侵略那段历史，日本的军事安全动向一直备受亚洲邻国和国际社会关注。我们敦促日方认真汲取历史教训坚持走和平发展道路，不要做破坏地区国家间相互信任、损害地区和平稳定的事。

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