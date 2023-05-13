据新华社北京5月11日电 （高敬、黄伟）截至目前，已有42家中外机构作为首批成员单位加入“一带一路”绿色发展国际联盟。

这是记者从10日举行的“一带一路”绿色发展圆桌会暨“一带一路”绿色发展国际联盟会员大会上获悉的。这42家机构包括中华环保联合会、中国土木工程集团有限公司、世界自然基金会等。

生态环境部部长、“一带一路”绿色发展国际联盟联合主席黄润秋在致辞中表示，近年来，中国始终秉持绿色发展理念，发起系列绿色行动倡议，启动“一带一路”生态环保大数据服务平台，推动实施绿色丝路使者计划和“一带一路”应对气候变化南南合作计划，取得扎实成效。特别是中方倡议建立的“一带一路”绿色发展国际联盟，通过开展对话交流、联合研究、能力建设和产业合作，不断推动绿色发展国际共识和共同行动，并为中国政府绿色“一带一路”有关政策的制定提供了重要技术支撑。

黄润秋表示，当前，联盟已成为推进“一带一路”绿色发展国际合作的主要平台。中方愿与各方携手，坚定不移支持联盟发挥更重要作用，为高质量推进共建“一带一路”、落实全球发展倡议、推动共建国家绿色发展转型作出更大贡献。

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