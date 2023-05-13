中国—中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行。国家主席习近平将主持峰会。哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫将应邀与会。

两千多年来，丝路古道商贾往来，贯通东西，中国和中亚国家共同谱写了相知相亲、互融互通的壮丽诗篇。如今，双方以真诚互信共同开拓更广阔的合作空间，以平等互利联手打造新型国际关系典范，各领域交流交往不断加深。中亚五国各界人士普遍期待，以此次峰会为契机，与中国携手开创更加美好与辉煌的合作发展、共同发展之路。

期待文明互鉴再谱新篇

2022年9月15日，撒马尔罕崭新的国际会议中心迎来贵宾，习近平主席与乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在此举行会谈。在中方赠送给乌方的国礼中，有一件“中乌合作修复的希瓦古城历史文化遗迹微缩模型”。

访前，习近平主席在乌兹别克斯坦媒体发表的署名文章中特别提及：“我2013年访问撒马尔罕时启动的希瓦古城历史古迹保护修复项目已经圆满竣工，让希瓦这座古城更加绚烂夺目。”

“我愿出一袋黄金，只求看一眼希瓦。”一句中亚古老谚语道出希瓦古城的历史文化价值。这座千年古城地处乌兹别克斯坦西南部，曾是古丝绸之路上重要的东西方交汇之地，是乌兹别克斯坦第一处世界文化遗产。城里保存着数十处重点保护历史文化遗迹，部分已年久失修。

希瓦古城伊钦·卡拉内城博物馆馆长沙基尔·马达米诺夫对记者说，中国团队不畏艰苦，把先进的文化保护理念和技术带到古城，深受乌方专家和民众的认可和尊重，“我们对乌中展开更多合作充满期待”。

从希瓦古城到乌兹别克斯坦萨扎干遗址、明铁佩古城遗址，从哈萨克斯坦伊赛克拉特古城拉哈特遗址到吉尔吉斯斯坦红河古城西侧佛寺遗址，中国与中亚考古人员精诚合作，沿着昔日张骞“凿空”之路，推动中国文明和中亚文明互学互鉴、交相辉映。

2022年底，中国在中亚地区建设的首家鲁班工坊在塔吉克斯坦正式启动，成为双方新时代友好关系的又一里程碑。

塔吉克斯坦鲁班工坊由天津城市建设管理职业技术学院携手塔吉克斯坦技术大学共同建设，工坊建筑面积1138平方米，以城市热能应用技术和工程测量技术作为合作共建专业，设有绿色能源实训中心、智能测绘实训中心两个教学区，配备有双语教材、实训教学设备和信息化教学资源。

“在这里我的专业能力得以提升，还能接触到更为先进的设备和仪器。”正在实训中心进行测距实践的塔吉克斯坦技术大学大二学生博佐尔佐达说。

塔吉克斯坦鲁班工坊塔方校长、塔吉克斯坦技术大学副校长沙赫里约尔·萨杜洛佐达说，得益于共建“一带一路”，在两国领导人的共同推动下，鲁班工坊得以落户塔吉克斯坦，推动了文明交流和教育合作，成为塔中两国友好关系的范例。

文明因交流而多彩，因互鉴而发展。在中国和中亚合作走入新时代的今天，双方人文交流不断迭代创新，焕发出更多活力。对于即将举行的中国—中亚峰会，中亚各界充满期待，希望给双方文明互鉴注入更多动力。

“乌兹别克斯坦科学和文化界人士普遍期待峰会取得圆满成功。”乌兹别克斯坦科学院科学发展推广中心副主任阿卜杜拉耶夫说，“我们相信，中国在文化、人文、教育等领域取得的成就，将直接帮助乌兹别克斯坦人民进一步增强经济实力。”

“风与光”延伸绿色丝路

33岁的马克萨特·阿比尔加济耶夫是土生土长的哈萨克斯坦南部小城札纳塔斯市人。在哈萨克语中，“札纳塔斯”是新石头的意思，这里曾是磷矿石开采和化肥生产中心，人口规模一度达到5.7万。然而，由于产业不够景气，人们纷纷离开这座工业城市，后来全市只剩2.2万人。

阿比尔加济耶夫曾是当地磷矿场的电力工程师，在三十而立之年，他作出了一个重要决定：跳出舒适圈，拥抱“未来”——在他眼中，风能所代表的清洁能源就是家乡乃至整个国家的未来。

据联合国开发计划署估算，哈萨克斯坦仅风力发电潜能就高达每年9200亿千瓦时，哈南部地区资源尤其丰沛。阿比尔加济耶夫作为电力工程师，敏感地意识到如果家乡的风能得到充分利用，将极大改变这里的电力格局。

在“一带一路”倡议与哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策对接框架下，中哈率先开展产能和投资合作，形成涵盖52个项目、总金额逾212亿美元的项目清单。札纳塔斯100兆瓦风电项目就是其中之一。项目于2021年6月竣工投产，成为当时中亚地区最大风电场。从投产到2022年底，项目已发电量达7.5亿千瓦时，极大缓解了哈萨克斯坦南部缺电现状。与同容量燃煤电厂相比，相当于节约标煤25.5万吨，减少二氧化碳排放约67.3万吨。

2020年阿比尔加济耶夫辞去磷矿场的工作，来到札纳塔斯风电项目，成为一名见习风电检修工，开始跟着中国师傅们学习风电检修技术，如今已成长为能独当一面的高级检修工程师，工资涨了一倍多。“中国朋友为哈方带来设备和投资、技术和经验，还培养了在哈萨克斯坦几乎是空白的清洁能源本土人才。风电项目为札纳塔斯市创造就业、增加税收，城市发展迎来了第二春。”阿比尔加济耶夫说。

看到中国与中亚的绿色能源合作正日趋增多，阿比尔加济耶夫说出自己的两个愿望，一个是去中国企业总部参观学习，另一个则是参与到更多的风电合作项目之中。

同是在哈萨克斯坦，阿拉木图州卡普恰盖有一座中哈合作投资建设的100兆瓦光伏电站，中哈双方在项目合作中采用了一种新的模式：“中哈合作设计、中国设备采购、哈方土建施工、中哈合作管理”。得益于这一模式，项目团队合理进行设备选型和技术方案设计，光伏组件等设备可以经受零下40摄氏度低温的严峻考验，能够确保电力设备在极寒天气下正常运行。

这一光伏电站已经成为哈萨克斯坦单体最大的光伏发电项目之一，被列入“中哈产能与投资合作重点项目清单”，其并网投运实现了当地大规模新能源电站从无到有的突破，年发电量为1.6亿千瓦时，为当地减少碳排放16万吨。

札纳塔斯的风电与卡普恰盖的光电两个项目，是中国与中亚国家在绿色能源转型紧密合作的生动写照。面对气候变化这一日益严峻的全球挑战，中国与中亚在绿色低碳发展方面既有共识，也有行动。

谈到中国与中亚绿色能源合作，阿比尔加济耶夫描绘了一个美丽的未来图景：天会更蓝，水会更清，人类会居住在一个更加清洁的地球。可以预见，中国—中亚峰会将为深化双方绿色能源合作注入新的动力。

为更美好的未来携手向前

米干村位于土库曼斯坦列巴普州中南部，卡拉库姆沙漠腹地。这里常年干旱少雨，水中盐碱含量高、水质差，饮水困难一直困扰当地居民。急人所急，雪中送炭。中国石油（土库曼斯坦）阿姆河天然气公司在此投资建设“米干村水厂”，现代化净水设施为当地民众带来一泓清水，彻底解决了饮水困难。“谢谢中国公司帮我们修建水厂。我们从心底感谢你们。”米干村村民米合莱大妈说。

同样曾为“水”着急的还有住在吉尔吉斯斯坦卡拉奥伊村的叶夫根尼·雅科夫列夫。在雅科夫列夫的4公顷土地上，种植着1000棵樱桃树、苹果树和梨树，还有三叶草和大麦，为给作物浇水，他天刚亮就要去排队打水，“此前建造的灌溉系统早已无法满足我们的需求，浇不上水是常事”。

2021年，中国援吉灌溉系统改造工程竣工，位于伊塞克湖州和巴特肯州的三个灌区灌溉条件大幅改善。卡拉奥伊村所处灌区新建水库容量达47万立方米，水通过改造过的5条水渠流向村民田地。现在，像雅科夫列夫一样的周边农民再也不用担心农作物缺水。

看着土地得以灌溉，各类作物能够“喝饱”，负责用水分配的阿斯坦别克·朱恩杜巴耶夫由衷感谢来自中国的帮助，“将来的日子会越来越好”。

在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克，当地小姑娘卡西耶特·阿扎玛托夫娜正在为家门口新修的路欢欣鼓舞：“这是我和妹妹每天去学校的必经之路。看这人行道，多么平整！”

比什凯克有着一百多年建城史，许多道路年久失修、布局欠佳，导致交通拥堵严重，居民出行多有不便。2016年10月，由中国政府资助，中国路桥公司等中企承建的比什凯克市政路网改造工程一期项目正式启动。

坑洼路面铺上平整的沥青、狭窄的道路被拓宽、多年未通车的断头路被打通……一期工程竣工时，共有49条街道、总长95.4公里的路段得到改造，大幅提升居民出行体验，成为当地民众有口皆碑的“中国路”。

比什凯克市长办公室交通和道路基础设施发展部副主任乌兰·乌兹巴耶夫表示，在高质量建设之外，中方企业还为当地提供大量就业岗位，帮助当地人学到很多先进施工技术和经验，“我希望我们的合作能长久延续”。比什凯克市民伊利亚说：“非常感谢中国，为我们改善城市面貌。最重要的是，项目还在不断推进中，未来的比什凯克将会更加美好。”

“让我们从六国人民共同福祉出发，赓续友谊，推进合作，共同谱写中国同中亚国家关系更加美好的明天，共同推动构建人类命运共同体。”在2022年1月举行的中国同中亚五国建交30周年视频峰会上，习近平主席提出携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体的重大倡议。

“哈方愿同中方一道努力”“吉方愿同中方密切协作”“土方支持中方提出的一系列重大倡议”“将塔中关系提升至新水平”“必将推动新时代乌中全面战略伙伴关系提升至新高度，不断造福两国和两国人民”……五国元首积极响应习近平主席的倡议，加强同中方合作，合力促进地区稳定繁荣、增进人民福祉。

心有所向，路必不远。走过漫长的岁月，中国和中亚国家精心灌溉的友谊之树枝繁叶茂、硕果累累。展望未来，双方必将谱写更多相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢的崭新篇章，携手迈向更加美好的未来。

（新华社北京5月11日电 记者赵嫣 参与记者：张继业、关建武、李奥、韩梁、孙浩、陈寅）

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